بلديات مكة تواصل القضاء على اللحوم الفاسدة والمطابخ العشوائية

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات وبلدية المعابدة الفرعية، موقعاً عشوائياً تم استغلاله لإعداد وتحضير العجين وتجهيز الخبز لتوزيعه على المطاعم والفنادق؛ حيث تمت مصادرة ٢٣٠ كيس دقيق، وإتلاف نحو ٩٥ كيلو من العجين المعد للتحضير، ومصادرة ١٢ طاولة و٣٤ أسطوانة غاز. جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة "إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة". وأغلقت بلدية المعابدة مطبخاً عشوائياً بالمنطقة، خلال الحملة الرقابية التي قامت بها البلدية ضمن جهودها لتهيئة الأجواء الصحية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف بيت الله الحرام. من جهة أخرى، أغلقت بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً للإعاشة بإحدى العمائر السكنية بالمنطقة، وأتلفت الفرق الرقابية كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على 18 أنبوب غاز وخمسة مواقد للنار، وعدد من الأدوات التالفة المستخدمة في تحضير الأطعمة، كما جرى استدعاء صاحب المبنى وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه. وواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها التفتيشية لرصد مواقع الإعاشة المخالفة؛ حيث ضبطت الفرق الرقابية مستودعاً عشوائياً بمنطقة الحسينية خُصص لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وأتلفت البلدية 300 ذبيحة فاسدة بداخل أحد الأحواش الشعبية، وضبطت بالتعاون مع الجهات الأمنية 11 مركبة مخالفة لنقل الذبائح الفاسدة، وتم إتلاف 60 ذبيحة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية، أتلف المراقبون الصحيون 14 ذبيحة فاسدة بداخل أحد المواقع السكنية التي تم استغلالها لتخزين اللحوم الفاسدة، كما ضبطت البلدية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري وإدارة وحدات الذبح؛ موقعاً آخر لنحر الجمال بطريقة عشوائية، وجرت مصادرة 27 رأساً من الجمال، وتم تسليمها لوحدات الذبح. وواصلت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الرقابية على المواقع التي يستغلها الباعة الجائلون المخالفون؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم. وضبطت بلدية محافظة بحرة الفرعية، ثلاث سيارات داخل نطاق المحافظة تحمل لحوماً فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطتها وحجزها بمقر البلدية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية. من جهته، قال مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: البلديات الفرعية بمكة المكرمة تبذل جهوداً كبيرة خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على الأماكن التي تكثر فيها المخالفات العشوائية لمنع الظواهر السلبية وإغلاق مواقع الإعاشة المخالفة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين. وأكد حرص أمانة العاصمة المقدسة على القضاء على هذه المخالفات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

بلديات مكة تواصل القضاء على اللحوم الفاسدة والمطابخ العشوائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-17 ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات وبلدية المعابدة الفرعية، موقعاً عشوائياً تم استغلاله لإعداد وتحضير العجين وتجهيز الخبز لتوزيعه على المطاعم والفنادق؛ حيث تمت مصادرة ٢٣٠ كيس دقيق، وإتلاف نحو ٩٥ كيلو من العجين المعد للتحضير، ومصادرة ١٢ طاولة و٣٤ أسطوانة غاز.



جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة "إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة".



وأغلقت بلدية المعابدة مطبخاً عشوائياً بالمنطقة، خلال الحملة الرقابية التي قامت بها البلدية ضمن جهودها لتهيئة الأجواء الصحية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف بيت الله الحرام.



من جهة أخرى، أغلقت بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً للإعاشة بإحدى العمائر السكنية بالمنطقة، وأتلفت الفرق الرقابية كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على 18 أنبوب غاز وخمسة مواقد للنار، وعدد من الأدوات التالفة المستخدمة في تحضير الأطعمة، كما جرى استدعاء صاحب المبنى وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.



وواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها التفتيشية لرصد مواقع الإعاشة المخالفة؛ حيث ضبطت الفرق الرقابية مستودعاً عشوائياً بمنطقة الحسينية خُصص لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وأتلفت البلدية 300 ذبيحة فاسدة بداخل أحد الأحواش الشعبية، وضبطت بالتعاون مع الجهات الأمنية 11 مركبة مخالفة لنقل الذبائح الفاسدة، وتم إتلاف 60 ذبيحة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.



وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية، أتلف المراقبون الصحيون 14 ذبيحة فاسدة بداخل أحد المواقع السكنية التي تم استغلالها لتخزين اللحوم الفاسدة، كما ضبطت البلدية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري وإدارة وحدات الذبح؛ موقعاً آخر لنحر الجمال بطريقة عشوائية، وجرت مصادرة 27 رأساً من الجمال، وتم تسليمها لوحدات الذبح.



وواصلت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الرقابية على المواقع التي يستغلها الباعة الجائلون المخالفون؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.



وضبطت بلدية محافظة بحرة الفرعية، ثلاث سيارات داخل نطاق المحافظة تحمل لحوماً فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطتها وحجزها بمقر البلدية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.



من جهته، قال مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: البلديات الفرعية بمكة المكرمة تبذل جهوداً كبيرة خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على الأماكن التي تكثر فيها المخالفات العشوائية لمنع الظواهر السلبية وإغلاق مواقع الإعاشة المخالفة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.



وأكد حرص أمانة العاصمة المقدسة على القضاء على هذه المخالفات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440 03:07 PM

بلديات مكة تواصل القضاء على اللحوم الفاسدة والمطابخ العشوائية حرصًا منها على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة





A A A





5 مشاركة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات وبلدية المعابدة الفرعية، موقعاً عشوائياً تم استغلاله لإعداد وتحضير العجين وتجهيز الخبز لتوزيعه على المطاعم والفنادق؛ حيث تمت مصادرة ٢٣٠ كيس دقيق، وإتلاف نحو ٩٥ كيلو من العجين المعد للتحضير، ومصادرة ١٢ طاولة و٣٤ أسطوانة غاز.



جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة "إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة".



وأغلقت بلدية المعابدة مطبخاً عشوائياً بالمنطقة، خلال الحملة الرقابية التي قامت بها البلدية ضمن جهودها لتهيئة الأجواء الصحية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف بيت الله الحرام.



من جهة أخرى، أغلقت بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً للإعاشة بإحدى العمائر السكنية بالمنطقة، وأتلفت الفرق الرقابية كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على 18 أنبوب غاز وخمسة مواقد للنار، وعدد من الأدوات التالفة المستخدمة في تحضير الأطعمة، كما جرى استدعاء صاحب المبنى وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.



وواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها التفتيشية لرصد مواقع الإعاشة المخالفة؛ حيث ضبطت الفرق الرقابية مستودعاً عشوائياً بمنطقة الحسينية خُصص لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، وأتلفت البلدية 300 ذبيحة فاسدة بداخل أحد الأحواش الشعبية، وضبطت بالتعاون مع الجهات الأمنية 11 مركبة مخالفة لنقل الذبائح الفاسدة، وتم إتلاف 60 ذبيحة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.



وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية، أتلف المراقبون الصحيون 14 ذبيحة فاسدة بداخل أحد المواقع السكنية التي تم استغلالها لتخزين اللحوم الفاسدة، كما ضبطت البلدية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري وإدارة وحدات الذبح؛ موقعاً آخر لنحر الجمال بطريقة عشوائية، وجرت مصادرة 27 رأساً من الجمال، وتم تسليمها لوحدات الذبح.



وواصلت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الرقابية على المواقع التي يستغلها الباعة الجائلون المخالفون؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.



وضبطت بلدية محافظة بحرة الفرعية، ثلاث سيارات داخل نطاق المحافظة تحمل لحوماً فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطتها وحجزها بمقر البلدية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.



من جهته، قال مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: البلديات الفرعية بمكة المكرمة تبذل جهوداً كبيرة خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على الأماكن التي تكثر فيها المخالفات العشوائية لمنع الظواهر السلبية وإغلاق مواقع الإعاشة المخالفة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.



وأكد حرص أمانة العاصمة المقدسة على القضاء على هذه المخالفات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.