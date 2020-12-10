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بالفيديو.. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره "السفياني"

أحدثت وميضاً قوياً جداً وتفتتت لأجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض

شوهدت، مساء أمس، كرة نيزكية تحترق فوق مدينة جدة عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة قادمةً من الشرق متجهة نحو الغرب؛ حيث كانت متوهجة باللون الأخضر وبشكلٍ كبير جداً، وتفتتت إلى أجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني، مزوداً "سبق" بمقطع فيديو لذلك الحدث، أن "الكرات النارية نوع من الشهب، أصلها فتات صخري من مخلفات المذنبات والكويكبات، تصل إحجامها إلى حبة الحمص وأكبر قليلاً، تحترق عند دخولها الغلاف الجوي محدثةً وميض قوي جداً يضيء الأرض، وتختلف ألوان الشهب باختلاف المعدن المكون لها".

وأكد "السفياني" أن ما شوهد مساء أمس وتناقل الناس خبره هو شهاب وليس جسماً صناعياً، ومن خلال مسارها فقد تكون هذه الكرة النارية من شهب التوأميات التي تنشط ما بين 7 إلى 14 سبتمبر، من كل عام والتي سوف تبلغ ذروتها فجر الإثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020.

وبذلك تعتزم الجمعية إقامة أمسية فليكة لرصد هذه الظاهرة بمدينة الطائف فجر الاثنين القادم يُشارك بها عدد من الهواة والمهتمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره "السفياني"
سبق

شوهدت، مساء أمس، كرة نيزكية تحترق فوق مدينة جدة عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة قادمةً من الشرق متجهة نحو الغرب؛ حيث كانت متوهجة باللون الأخضر وبشكلٍ كبير جداً، وتفتتت إلى أجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني، مزوداً "سبق" بمقطع فيديو لذلك الحدث، أن "الكرات النارية نوع من الشهب، أصلها فتات صخري من مخلفات المذنبات والكويكبات، تصل إحجامها إلى حبة الحمص وأكبر قليلاً، تحترق عند دخولها الغلاف الجوي محدثةً وميض قوي جداً يضيء الأرض، وتختلف ألوان الشهب باختلاف المعدن المكون لها".

وأكد "السفياني" أن ما شوهد مساء أمس وتناقل الناس خبره هو شهاب وليس جسماً صناعياً، ومن خلال مسارها فقد تكون هذه الكرة النارية من شهب التوأميات التي تنشط ما بين 7 إلى 14 سبتمبر، من كل عام والتي سوف تبلغ ذروتها فجر الإثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020.

وبذلك تعتزم الجمعية إقامة أمسية فليكة لرصد هذه الظاهرة بمدينة الطائف فجر الاثنين القادم يُشارك بها عدد من الهواة والمهتمين.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
02:20 PM

بالفيديو.. كرة نيزكية متوهجة تحترق فوق جدة والمشهد يبلوره "السفياني"

أحدثت وميضاً قوياً جداً وتفتتت لأجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض

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فهد العتيبي - الطائف
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4,140

شوهدت، مساء أمس، كرة نيزكية تحترق فوق مدينة جدة عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة قادمةً من الشرق متجهة نحو الغرب؛ حيث كانت متوهجة باللون الأخضر وبشكلٍ كبير جداً، وتفتتت إلى أجزاء صغيرة قبل أن تصل إلى الأرض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني، مزوداً "سبق" بمقطع فيديو لذلك الحدث، أن "الكرات النارية نوع من الشهب، أصلها فتات صخري من مخلفات المذنبات والكويكبات، تصل إحجامها إلى حبة الحمص وأكبر قليلاً، تحترق عند دخولها الغلاف الجوي محدثةً وميض قوي جداً يضيء الأرض، وتختلف ألوان الشهب باختلاف المعدن المكون لها".

وأكد "السفياني" أن ما شوهد مساء أمس وتناقل الناس خبره هو شهاب وليس جسماً صناعياً، ومن خلال مسارها فقد تكون هذه الكرة النارية من شهب التوأميات التي تنشط ما بين 7 إلى 14 سبتمبر، من كل عام والتي سوف تبلغ ذروتها فجر الإثنين القادم الموافق 14 ديسمبر 2020.

وبذلك تعتزم الجمعية إقامة أمسية فليكة لرصد هذه الظاهرة بمدينة الطائف فجر الاثنين القادم يُشارك بها عدد من الهواة والمهتمين.

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