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"سجون مكة" تدشِّن دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجَيْ "ثقة وإشراقة"

يُنفَّذ بالتعاون مع جامعة المؤسس.. ومدته 18 شهرًا.. ويستفيد منه 60 نزيلاً

دشَّنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجَيْ ثقة وإشراقة بسجن بريمان، الذي يستفيد منه نحو 60 نزيلاً.

وفي التفاصيل، أوضح مدير سجون المنطقة المكلف، العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أن الدبلوم يعد الأول على مستوى الجامعة، وجرى تفعيله في سجن بريمان منذ نحو شهرين، ومدته سنة ونصف السنة.

وقدَّم العميد "الغامدي" شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز لشراكتها الفعَّالة مع السجون من خلال تقديم البرامج النوعية، وتذليل العقبات أمام النزلاء والنزيلات لإكمال دراستهم، واختيار التخصصات التي تلائم سوق العمل ورؤية السعودية 2030، واستحداث مسارات وبرامج جديدة للنزلاء بدءًا من السنة الدراسية القادمة بمختلف الدرجات العلمية، سواء الدبلوم أو البكالوريوس.

وثمَّن "الغامدي" جهود وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، لتفعيل الشراكة بين الجهتين من خلال تخصيص العديد من البرامج التعليمية المعتمدة رسميًّا للنزلاء، وإنشاء لجان متخصصة للتعليم الجامعي بالسجون.

وعلى هامش التدشين تجوَّل وفد الجامعة على مرافق مركز ثقة، واطلع على البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدَّمة للنزلاء، إضافة إلى مقر الأنشطة التعليمية والثقافية، ومعرض الرسم.

وفي الختام قُدِّمت الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية من مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة لأعضاء الوفد الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس. وقدَّمت الجامعة درعًا تذكارية لسجون المنطقة.

جامعة الملك عبدالعزيز جامعة المؤسس سجون مكة مكة المكرمة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سجون مكة" تدشِّن دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجَيْ "ثقة وإشراقة"
سبق

دشَّنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجَيْ ثقة وإشراقة بسجن بريمان، الذي يستفيد منه نحو 60 نزيلاً.

وفي التفاصيل، أوضح مدير سجون المنطقة المكلف، العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أن الدبلوم يعد الأول على مستوى الجامعة، وجرى تفعيله في سجن بريمان منذ نحو شهرين، ومدته سنة ونصف السنة.

وقدَّم العميد "الغامدي" شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز لشراكتها الفعَّالة مع السجون من خلال تقديم البرامج النوعية، وتذليل العقبات أمام النزلاء والنزيلات لإكمال دراستهم، واختيار التخصصات التي تلائم سوق العمل ورؤية السعودية 2030، واستحداث مسارات وبرامج جديدة للنزلاء بدءًا من السنة الدراسية القادمة بمختلف الدرجات العلمية، سواء الدبلوم أو البكالوريوس.

وثمَّن "الغامدي" جهود وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، لتفعيل الشراكة بين الجهتين من خلال تخصيص العديد من البرامج التعليمية المعتمدة رسميًّا للنزلاء، وإنشاء لجان متخصصة للتعليم الجامعي بالسجون.

وعلى هامش التدشين تجوَّل وفد الجامعة على مرافق مركز ثقة، واطلع على البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدَّمة للنزلاء، إضافة إلى مقر الأنشطة التعليمية والثقافية، ومعرض الرسم.

وفي الختام قُدِّمت الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية من مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة لأعضاء الوفد الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس. وقدَّمت الجامعة درعًا تذكارية لسجون المنطقة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:58 AM

"سجون مكة" تدشِّن دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجَيْ "ثقة وإشراقة"

يُنفَّذ بالتعاون مع جامعة المؤسس.. ومدته 18 شهرًا.. ويستفيد منه 60 نزيلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشَّنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجَيْ ثقة وإشراقة بسجن بريمان، الذي يستفيد منه نحو 60 نزيلاً.

وفي التفاصيل، أوضح مدير سجون المنطقة المكلف، العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أن الدبلوم يعد الأول على مستوى الجامعة، وجرى تفعيله في سجن بريمان منذ نحو شهرين، ومدته سنة ونصف السنة.

وقدَّم العميد "الغامدي" شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز لشراكتها الفعَّالة مع السجون من خلال تقديم البرامج النوعية، وتذليل العقبات أمام النزلاء والنزيلات لإكمال دراستهم، واختيار التخصصات التي تلائم سوق العمل ورؤية السعودية 2030، واستحداث مسارات وبرامج جديدة للنزلاء بدءًا من السنة الدراسية القادمة بمختلف الدرجات العلمية، سواء الدبلوم أو البكالوريوس.

وثمَّن "الغامدي" جهود وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، لتفعيل الشراكة بين الجهتين من خلال تخصيص العديد من البرامج التعليمية المعتمدة رسميًّا للنزلاء، وإنشاء لجان متخصصة للتعليم الجامعي بالسجون.

وعلى هامش التدشين تجوَّل وفد الجامعة على مرافق مركز ثقة، واطلع على البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدَّمة للنزلاء، إضافة إلى مقر الأنشطة التعليمية والثقافية، ومعرض الرسم.

وفي الختام قُدِّمت الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية من مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة لأعضاء الوفد الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس. وقدَّمت الجامعة درعًا تذكارية لسجون المنطقة.

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