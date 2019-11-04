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"سابك" تتبرع بمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ووزير الصحة يشكرها

قدم وزير الصحة توفيق الربيعة الشكر لشركة "‫سابك" على تبرعها بإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة ١٥٠ سريرًا في الرياض.

وقال: "‏هذا سيكون إضافة متميزة للخدمات الصحية".

وكانت "سابك" قد وقعت اليوم اتفاقية تشييد مستشفى "‫سابك" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطاقة تبلغ 150 سريرًا.

سابك وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابك" تتبرع بمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ووزير الصحة يشكرها
سبق

قدم وزير الصحة توفيق الربيعة الشكر لشركة "‫سابك" على تبرعها بإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة ١٥٠ سريرًا في الرياض.

وقال: "‏هذا سيكون إضافة متميزة للخدمات الصحية".

وكانت "سابك" قد وقعت اليوم اتفاقية تشييد مستشفى "‫سابك" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطاقة تبلغ 150 سريرًا.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
06:17 PM

"سابك" تتبرع بمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ووزير الصحة يشكرها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
10
2,619

قدم وزير الصحة توفيق الربيعة الشكر لشركة "‫سابك" على تبرعها بإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة ١٥٠ سريرًا في الرياض.

وقال: "‏هذا سيكون إضافة متميزة للخدمات الصحية".

وكانت "سابك" قد وقعت اليوم اتفاقية تشييد مستشفى "‫سابك" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطاقة تبلغ 150 سريرًا.

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