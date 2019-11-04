"سابك" تتبرع بمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ووزير الصحة يشكرها
قدم وزير الصحة توفيق الربيعة الشكر لشركة "سابك" على تبرعها بإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة ١٥٠ سريرًا في الرياض.
وقال: "هذا سيكون إضافة متميزة للخدمات الصحية".
وكانت "سابك" قد وقعت اليوم اتفاقية تشييد مستشفى "سابك" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطاقة تبلغ 150 سريرًا.
سابك
وزير الصحة
"سابك" تتبرع بمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ووزير الصحة يشكرها
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-11-04
قدم وزير الصحة توفيق الربيعة الشكر لشركة "سابك" على تبرعها بإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة ١٥٠ سريرًا في الرياض.
وقال: "هذا سيكون إضافة متميزة للخدمات الصحية".
وكانت "سابك" قد وقعت اليوم اتفاقية تشييد مستشفى "سابك" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطاقة تبلغ 150 سريرًا.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
06:17 PM
"سابك" تتبرع بمستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ووزير الصحة يشكرها
قدم وزير الصحة توفيق الربيعة الشكر لشركة "سابك" على تبرعها بإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة ١٥٠ سريرًا في الرياض.
وقال: "هذا سيكون إضافة متميزة للخدمات الصحية".
وكانت "سابك" قد وقعت اليوم اتفاقية تشييد مستشفى "سابك" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطاقة تبلغ 150 سريرًا.