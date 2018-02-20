أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم, عن قائمة مشروعات تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار اعتمدتها اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "12.4 مليون دولار" , وصندوق النقد العربي "12.5 مليون دولار". وقال البنك في بيان صحفي اليوم: ضمت القائمة معظم القطاعات الحيوية ، حيث خُصص مبلغ 7.2 مليون دولار لقطاع الصحة , شملت مستشفى المُطلع, ومستشفى عالية الحكومي , وبنك الدم المركزي في مستشفى رفيديا وغيرها ، و 7.7 ملايين دولار لإنشاء عدد من المدارس ، و 1.5 مليون دولار لترميم البلدة القديمة في الخليل ، وخمسة ملايين دولار لمشاريع البنية التحتية ، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لدعم المؤسسات الأهلية والمدنية في القدس. يذكر أن صندوق الأقصى كان قد أنشئ إثر قرار القمة العربية في مؤتمر القاهرة الاستثنائي في العام 2000م ، وكلفت القمة البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق والقيام بمختلف أعماله من حشد للموارد والدراسات الفنية للمشاريع وترشيح المشاريع للتمويل والمتابعة الميدانية للتنفيذ. وحين يعمل الصندوق تحت اشراف اللجنة الإدارية التي تضم ممثلي الدول المانحة، ويشارك فيها أيضاً ممثل عن دولة فلسطين وممثل عن الجامعة العربية. وتعد اللجنة الإدارية هي المرجعية في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة باستخدام المُخصصات، واعتماد تمويل المشاريع، وتحديد مؤهلات الجهات المنفذة واختيارها . وقد بلغ مجموع المشروعات التي اعتمدها صندوق الأقصى منذ نشأته حوالي 875 مليون دولار شملت القطاعات الحيوية، إضافة إلى قرض لموازنة السلطة الفلسطينية عام 2002 بمبلغ 480 مليون دولار. وأسهمت تلك التمويلات في بناء عشرات الآلاف من المساكن، وشق الطرق، وبناء وترميم المدارس، ومد خطوط المياه والكهرباء، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية ، كما قام الصندوق بإصلاح وترميم المستشفيات، واستصلاح الأراضي الزراعية ، وتوفير مياه الري عن طريق الآبار، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي. ويتابع البنك تنفيذ المشاريع بشكل حثيث من خلال بعثات دورية، إضافة إلى الإشراف المباشر من المكاتب الهندسية الميدانية.

صندوق الأقصى يعتمد 25 مليون دولار لمشروعات تنموية في فلسطين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-20 أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم, عن قائمة مشروعات تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار اعتمدتها اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "12.4 مليون دولار" , وصندوق النقد العربي "12.5 مليون دولار".



وقال البنك في بيان صحفي اليوم: ضمت القائمة معظم القطاعات الحيوية ، حيث خُصص مبلغ 7.2 مليون دولار لقطاع الصحة , شملت مستشفى المُطلع, ومستشفى عالية الحكومي , وبنك الدم المركزي في مستشفى رفيديا وغيرها ، و 7.7 ملايين دولار لإنشاء عدد من المدارس ، و 1.5 مليون دولار لترميم البلدة القديمة في الخليل ، وخمسة ملايين دولار لمشاريع البنية التحتية ، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لدعم المؤسسات الأهلية والمدنية في القدس.



يذكر أن صندوق الأقصى كان قد أنشئ إثر قرار القمة العربية في مؤتمر القاهرة الاستثنائي في العام 2000م ، وكلفت القمة البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق والقيام بمختلف أعماله من حشد للموارد والدراسات الفنية للمشاريع وترشيح المشاريع للتمويل والمتابعة الميدانية للتنفيذ.



وحين يعمل الصندوق تحت اشراف اللجنة الإدارية التي تضم ممثلي الدول المانحة، ويشارك فيها أيضاً ممثل عن دولة فلسطين وممثل عن الجامعة العربية.



وتعد اللجنة الإدارية هي المرجعية في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة باستخدام المُخصصات، واعتماد تمويل المشاريع، وتحديد مؤهلات الجهات المنفذة واختيارها .



وقد بلغ مجموع المشروعات التي اعتمدها صندوق الأقصى منذ نشأته حوالي 875 مليون دولار شملت القطاعات الحيوية، إضافة إلى قرض لموازنة السلطة الفلسطينية عام 2002 بمبلغ 480 مليون دولار.



وأسهمت تلك التمويلات في بناء عشرات الآلاف من المساكن، وشق الطرق، وبناء وترميم المدارس، ومد خطوط المياه والكهرباء، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية ، كما قام الصندوق بإصلاح وترميم المستشفيات، واستصلاح الأراضي الزراعية ، وتوفير مياه الري عن طريق الآبار، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي.



ويتابع البنك تنفيذ المشاريع بشكل حثيث من خلال بعثات دورية، إضافة إلى الإشراف المباشر من المكاتب الهندسية الميدانية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439 02:15 PM

صندوق الأقصى يعتمد 25 مليون دولار لمشروعات تنموية في فلسطين بتمويل من المصرف العربي للتنمية في أفريقيا وصندوق النقد العربي





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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم, عن قائمة مشروعات تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار اعتمدتها اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "12.4 مليون دولار" , وصندوق النقد العربي "12.5 مليون دولار".



وقال البنك في بيان صحفي اليوم: ضمت القائمة معظم القطاعات الحيوية ، حيث خُصص مبلغ 7.2 مليون دولار لقطاع الصحة , شملت مستشفى المُطلع, ومستشفى عالية الحكومي , وبنك الدم المركزي في مستشفى رفيديا وغيرها ، و 7.7 ملايين دولار لإنشاء عدد من المدارس ، و 1.5 مليون دولار لترميم البلدة القديمة في الخليل ، وخمسة ملايين دولار لمشاريع البنية التحتية ، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لدعم المؤسسات الأهلية والمدنية في القدس.



يذكر أن صندوق الأقصى كان قد أنشئ إثر قرار القمة العربية في مؤتمر القاهرة الاستثنائي في العام 2000م ، وكلفت القمة البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق والقيام بمختلف أعماله من حشد للموارد والدراسات الفنية للمشاريع وترشيح المشاريع للتمويل والمتابعة الميدانية للتنفيذ.



وحين يعمل الصندوق تحت اشراف اللجنة الإدارية التي تضم ممثلي الدول المانحة، ويشارك فيها أيضاً ممثل عن دولة فلسطين وممثل عن الجامعة العربية.



وتعد اللجنة الإدارية هي المرجعية في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة باستخدام المُخصصات، واعتماد تمويل المشاريع، وتحديد مؤهلات الجهات المنفذة واختيارها .



وقد بلغ مجموع المشروعات التي اعتمدها صندوق الأقصى منذ نشأته حوالي 875 مليون دولار شملت القطاعات الحيوية، إضافة إلى قرض لموازنة السلطة الفلسطينية عام 2002 بمبلغ 480 مليون دولار.



وأسهمت تلك التمويلات في بناء عشرات الآلاف من المساكن، وشق الطرق، وبناء وترميم المدارس، ومد خطوط المياه والكهرباء، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية ، كما قام الصندوق بإصلاح وترميم المستشفيات، واستصلاح الأراضي الزراعية ، وتوفير مياه الري عن طريق الآبار، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي.



ويتابع البنك تنفيذ المشاريع بشكل حثيث من خلال بعثات دورية، إضافة إلى الإشراف المباشر من المكاتب الهندسية الميدانية.