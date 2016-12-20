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كتلة هوائية باردة تدهم معظم المناطق.. "الأرصاد": قد تصل إلى "دون الصفر" وتبدأ اليوم

الفرصة مهيّأة للهطولات.. والحالة تصاحبها تقلبات جوية ونشاط في الرياح وتستمر للخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له، اليوم، تأثر بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بكتلة هوائية باردة تصاحبها تقلبات جوية بدءاً من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاضٍ ملموسٍ في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يُستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما يُتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).

وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً الأتربة والغبار على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، اليوم وغداً، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: (القصيم، الشرقية، الرياض) يومَي الثلاثاء والأربعاء. ولا يُستبعد تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن تتسبّب الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة (جدة، رابغ) في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف اليوم وغداً.

كما لا تزال الفرصة مهيّأة اليوم لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، ويمتد التأثير ليوم غد الثلاثاء بأمطارٍ متوسطة في مجملها إلى أجزاء من منطقتَي (حائل، القصيم) وشمال منطقتَي (الرياض والشرقية)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة اليوم -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كتلة هوائية باردة تدهم معظم المناطق.. "الأرصاد": قد تصل إلى "دون الصفر" وتبدأ اليوم
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له، اليوم، تأثر بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بكتلة هوائية باردة تصاحبها تقلبات جوية بدءاً من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاضٍ ملموسٍ في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يُستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما يُتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).

وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً الأتربة والغبار على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، اليوم وغداً، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: (القصيم، الشرقية، الرياض) يومَي الثلاثاء والأربعاء. ولا يُستبعد تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن تتسبّب الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة (جدة، رابغ) في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف اليوم وغداً.

كما لا تزال الفرصة مهيّأة اليوم لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، ويمتد التأثير ليوم غد الثلاثاء بأمطارٍ متوسطة في مجملها إلى أجزاء من منطقتَي (حائل، القصيم) وشمال منطقتَي (الرياض والشرقية)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة اليوم -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان).

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:19 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:49 PM

كتلة هوائية باردة تدهم معظم المناطق.. "الأرصاد": قد تصل إلى "دون الصفر" وتبدأ اليوم

الفرصة مهيّأة للهطولات.. والحالة تصاحبها تقلبات جوية ونشاط في الرياح وتستمر للخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له، اليوم، تأثر بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بكتلة هوائية باردة تصاحبها تقلبات جوية بدءاً من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاضٍ ملموسٍ في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، ويتوقع أن تصل إلى درجات الحرارة الصغرى (ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية)، ولا يُستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي، وتكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما يُتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس ليشمل مناطق (القصيم، الشرقية، الرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 8 درجات مئوية).

وبيَّن التقرير أن الحالة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من (50 كم/س) مثيرةً الأتربة والغبار على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، اليوم وغداً، ويمتد التأثير ليشمل مناطق: (القصيم، الشرقية، الرياض) يومَي الثلاثاء والأربعاء. ولا يُستبعد تكوُّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن تتسبّب الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة (جدة، رابغ) في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف اليوم وغداً.

كما لا تزال الفرصة مهيّأة اليوم لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، ويمتد التأثير ليوم غد الثلاثاء بأمطارٍ متوسطة في مجملها إلى أجزاء من منطقتَي (حائل، القصيم) وشمال منطقتَي (الرياض والشرقية)، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة اليوم -بمشيئة الله تعالى- على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان).

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