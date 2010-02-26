نتائج تطبيق "الكايزن" في ملتقى لـ"المواصفات" والمدينة الطبية.. الأربعاء

ينطلق بتعاون "جايكا" بهدف رفع الجودة ودافعية العمل وزيادة الإنتاجية

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ومدينة الملك فهد الطبية، ملتقى تطبيق المنهجية اليابانية للتحسين المستمر في هيئة المواصفات ومدينة الملك فهد الطبية "كايزن"؛ لاستعراض نتائج تطبيق نشاط "الكايزن" للتحسين المستمر في خدمة للعملاء ومقدار التحسن في الأداء والإنتاجية وبيئة العمل في كلتا الجهتين؛ وذلك بعد غد الأربعاء بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض.

ويُعَد هذا الملتقى أحد مخرجات الرؤية السعودية اليابانية 2030؛ حيث قامت "جايكا" بعمل دراسة مسحية اعتباراً من شهر ديسمبر 2016 إلى شهر فبراير 2017م؛ للتحقق من إمكانية تطبيق نشاط "الكايزن" بالأسلوب الياباني في المملكة، وتوصلت الدراسة إلى اختيار هيئة المواصفات ومدينة الملك فهد لتطبيق هذا النشاط تجريبياً بالقطاع الحكومي.

وتستهدف منهجية "الكايزن" إحداث تحسين تدريجي مستمر في الجودة والتكلفة وزمن الإنجاز والسلامة وبيئة العمل والروح المعنوية للعاملين، ودافعيتهم للعمل في القطاعات الحكومية والخدمية والصناعية وغيرها، وتوجيه قدرات هذه القطاعات لزيادة الإنتاجية.

وسيشهد الملتقى استعراض نتائج نشاطات تطبيق منهجية الكايزن في هيئة المواصفات ومدينة الملك فهد الطبية، بعد ستة شهور من التطبيق التجريبي.