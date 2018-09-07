بالصور.. "البواردي" يحتفل بزواج نجله بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-09-07
احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
09:20 PM
بالصور.. "البواردي" يحتفل بزواج نجله بالرياض
احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.