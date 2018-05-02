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محافظ جدة يكرم منسوبي مكافحة المخدرات تقديرًا لجهودهم في ضبط المهربين

"السبيعي" حث زملاءه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن

كرم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه، العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، وعددًا من منسوبي إدارته؛ تقديرًا لجهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات.

ونوه الأمير مشعل بن ماجد إلى ما تم تحقيقه من إنجازات يفخر بها الجميع لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مشيرًا إلى الجهود الموفقة التي يقومون بها حفاظًا للأرواح.

ومن ناحيته عبَّر العقيد الحميدي عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على دعمه ومساندته الدائمة، مشيرًا إلى شكره لزملائه من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة، وحثهم على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعطاء، معتبرًا هذا التكريم وسامًا على صدور المكرمين، ودافعًا لهم لبذل مزيد من الجهد.

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محافظ جدة يكرم منسوبي مكافحة المخدرات تقديرًا لجهودهم في ضبط المهربين
سبق

كرم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه، العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، وعددًا من منسوبي إدارته؛ تقديرًا لجهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات.

ونوه الأمير مشعل بن ماجد إلى ما تم تحقيقه من إنجازات يفخر بها الجميع لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مشيرًا إلى الجهود الموفقة التي يقومون بها حفاظًا للأرواح.

ومن ناحيته عبَّر العقيد الحميدي عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على دعمه ومساندته الدائمة، مشيرًا إلى شكره لزملائه من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة، وحثهم على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعطاء، معتبرًا هذا التكريم وسامًا على صدور المكرمين، ودافعًا لهم لبذل مزيد من الجهد.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:19 PM

محافظ جدة يكرم منسوبي مكافحة المخدرات تقديرًا لجهودهم في ضبط المهربين

"السبيعي" حث زملاءه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه، العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، وعددًا من منسوبي إدارته؛ تقديرًا لجهودهم في ضبط عدد من قضايا المخدرات.

ونوه الأمير مشعل بن ماجد إلى ما تم تحقيقه من إنجازات يفخر بها الجميع لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مشيرًا إلى الجهود الموفقة التي يقومون بها حفاظًا للأرواح.

ومن ناحيته عبَّر العقيد الحميدي عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على دعمه ومساندته الدائمة، مشيرًا إلى شكره لزملائه من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة، وحثهم على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعطاء، معتبرًا هذا التكريم وسامًا على صدور المكرمين، ودافعًا لهم لبذل مزيد من الجهد.

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