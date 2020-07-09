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مقاطع من الأفلاج تثير تساؤلات عن عدم حفاظ المعنيين على مخزون الأجيال

فيما يطالب الأهالي بضرورة استجابة الأفراد والجهات لتوجيهات ترشيد الاستهلاك

أثار مشهد متكرر لهدر المياه في غسيل الأشجار في طرقات الأفلاج، تساؤلات المواطنين عن عدم حفاظ الجهات المسؤولة على مخزون الأجيال القادمة.

ووثقت عدسة أحد المواطنين، اليوم الخميس، مقاطع فيديو يظهر فيها عامل يعتلي شاحنة "صهريج مياه" تابعة لبلدية الأفلاج وهو يقوم بغسيل أشجار الطرقات، في مشهد أثار تساؤلات الأهالي عن استنزاف المخزون الأرضي من المياه في غسيل الأشجار رغم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها لمواجهة مشكلة تدني مستوى منسوب المياه الجوفية.

وطالَبَ الأهالي بضرورة الاستجابة من الأفراد والجهات للتوجيهات التي تؤكد الحفاظ على المياه والتقيد بالتعليمات الرامية إلى الترشيد في استهلاك المياه.

محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاطع من الأفلاج تثير تساؤلات عن عدم حفاظ المعنيين على مخزون الأجيال
سبق

أثار مشهد متكرر لهدر المياه في غسيل الأشجار في طرقات الأفلاج، تساؤلات المواطنين عن عدم حفاظ الجهات المسؤولة على مخزون الأجيال القادمة.

ووثقت عدسة أحد المواطنين، اليوم الخميس، مقاطع فيديو يظهر فيها عامل يعتلي شاحنة "صهريج مياه" تابعة لبلدية الأفلاج وهو يقوم بغسيل أشجار الطرقات، في مشهد أثار تساؤلات الأهالي عن استنزاف المخزون الأرضي من المياه في غسيل الأشجار رغم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها لمواجهة مشكلة تدني مستوى منسوب المياه الجوفية.

وطالَبَ الأهالي بضرورة الاستجابة من الأفراد والجهات للتوجيهات التي تؤكد الحفاظ على المياه والتقيد بالتعليمات الرامية إلى الترشيد في استهلاك المياه.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:10 AM

مقاطع من الأفلاج تثير تساؤلات عن عدم حفاظ المعنيين على مخزون الأجيال

فيما يطالب الأهالي بضرورة استجابة الأفراد والجهات لتوجيهات ترشيد الاستهلاك

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أثار مشهد متكرر لهدر المياه في غسيل الأشجار في طرقات الأفلاج، تساؤلات المواطنين عن عدم حفاظ الجهات المسؤولة على مخزون الأجيال القادمة.

ووثقت عدسة أحد المواطنين، اليوم الخميس، مقاطع فيديو يظهر فيها عامل يعتلي شاحنة "صهريج مياه" تابعة لبلدية الأفلاج وهو يقوم بغسيل أشجار الطرقات، في مشهد أثار تساؤلات الأهالي عن استنزاف المخزون الأرضي من المياه في غسيل الأشجار رغم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها لمواجهة مشكلة تدني مستوى منسوب المياه الجوفية.

وطالَبَ الأهالي بضرورة الاستجابة من الأفراد والجهات للتوجيهات التي تؤكد الحفاظ على المياه والتقيد بالتعليمات الرامية إلى الترشيد في استهلاك المياه.

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