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محتجون إيرانيون يمزقون صورًا لقاسم سليماني ويطالبون "خامنئي" بالرحيل

بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية

طالبت مجموعة من المحتجين الإيرانيين الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالتنحي اليوم السبت؛ وذلك بعد أن قالت طهران إن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانية؛ ما أدى إلى مقتل جميع مَن كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصًا.

ووفقًا لما نشرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، فإن محتجين مزقوا صورًا لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحتجين رددوا شعارات مناوئة لكبار المسؤولين بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة.

وأظهرت لقطات مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)".

إسقاط الطائرة الأوكرانية تحطم طائرة أوكرانية احتجاجات إيران مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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محتجون إيرانيون يمزقون صورًا لقاسم سليماني ويطالبون "خامنئي" بالرحيل
سبق

طالبت مجموعة من المحتجين الإيرانيين الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالتنحي اليوم السبت؛ وذلك بعد أن قالت طهران إن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانية؛ ما أدى إلى مقتل جميع مَن كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصًا.

ووفقًا لما نشرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، فإن محتجين مزقوا صورًا لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحتجين رددوا شعارات مناوئة لكبار المسؤولين بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة.

وأظهرت لقطات مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)".

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
08:39 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:03 AM

محتجون إيرانيون يمزقون صورًا لقاسم سليماني ويطالبون "خامنئي" بالرحيل

بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية

A A A
حامد العلي - الرياض
7
13,205

طالبت مجموعة من المحتجين الإيرانيين الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالتنحي اليوم السبت؛ وذلك بعد أن قالت طهران إن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانية؛ ما أدى إلى مقتل جميع مَن كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصًا.

ووفقًا لما نشرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، فإن محتجين مزقوا صورًا لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحتجين رددوا شعارات مناوئة لكبار المسؤولين بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة.

وأظهرت لقطات مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)".

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