النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الطائف" تبث رسائل عن فضل صيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية

نشرتها بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأماكن العامة والطرق والأسواق والمطار

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، أمس الخميس، برنامجًا توعويًا عن فضل شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة للاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع عددٍ من الوسائل الإعلامية والحكومية والأهلية للتذكير بفضائل أيام شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء وحث شرائح المجتمع على الأعمال الصالحة واغتنام فضل الزمان.

وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة الطائف" تبث رسائل عن فضل صيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية
سبق

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، أمس الخميس، برنامجًا توعويًا عن فضل شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة للاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع عددٍ من الوسائل الإعلامية والحكومية والأهلية للتذكير بفضائل أيام شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء وحث شرائح المجتمع على الأعمال الصالحة واغتنام فضل الزمان.

وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
12:34 AM

"هيئة الطائف" تبث رسائل عن فضل صيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية

نشرتها بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأماكن العامة والطرق والأسواق والمطار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
86

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، أمس الخميس، برنامجًا توعويًا عن فضل شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة للاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع عددٍ من الوسائل الإعلامية والحكومية والأهلية للتذكير بفضائل أيام شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء وحث شرائح المجتمع على الأعمال الصالحة واغتنام فضل الزمان.

وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,529
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,006

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة