"التحالف": الدفاع الجوي السعودي يعترض ويُدمِّر صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه الرياض

أعلن البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي لحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر صاروخًا باليستيًّا، أُطلق باتجاه الرياض.

وقال التحالف: استجابة للتهديد تم البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي لحماية المدنيين. سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، بحسب ما أفاد مراسل العربية/ الحدث، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من اغتنام 5 أطقم تابعة لميليشيات الحوثي.

يُذكر أنه منذ فبراير الماضي (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من جميع الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيام في المنطقة.

وتؤوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أُنشئت في المحافظة.