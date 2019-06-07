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باكستان تعرض على الهند استعدادها لبدء محادثات السلام

بهدف تحسين العلاقات وتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات سلميًا

جددت باكستان للحكومة الهندية استعدادها لبدء محادثات السلام، من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات سلميًا.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى نظيره الهندي ايس جي شنكر.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن قريشي هنأ شنكر على تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الهندية الجديدة، مؤكدًا له أن الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد لحسم الخلافات بين البلدين، والمضي قدمًا نحو الاستقرار الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد بعث رسالة مماثلة إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل أيام، هنأه فيها على فوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة، وعرض عليه استعداد باكستان لبدء محادثات السلام مع الهند.

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تعرض على الهند استعدادها لبدء محادثات السلام
سبق

جددت باكستان للحكومة الهندية استعدادها لبدء محادثات السلام، من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات سلميًا.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى نظيره الهندي ايس جي شنكر.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن قريشي هنأ شنكر على تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الهندية الجديدة، مؤكدًا له أن الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد لحسم الخلافات بين البلدين، والمضي قدمًا نحو الاستقرار الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد بعث رسالة مماثلة إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل أيام، هنأه فيها على فوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة، وعرض عليه استعداد باكستان لبدء محادثات السلام مع الهند.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
01:41 PM

باكستان تعرض على الهند استعدادها لبدء محادثات السلام

بهدف تحسين العلاقات وتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات سلميًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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جددت باكستان للحكومة الهندية استعدادها لبدء محادثات السلام، من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات سلميًا.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى نظيره الهندي ايس جي شنكر.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن قريشي هنأ شنكر على تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الهندية الجديدة، مؤكدًا له أن الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد لحسم الخلافات بين البلدين، والمضي قدمًا نحو الاستقرار الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد بعث رسالة مماثلة إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل أيام، هنأه فيها على فوزه وفوز حزبه في الانتخابات العامة، وعرض عليه استعداد باكستان لبدء محادثات السلام مع الهند.

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