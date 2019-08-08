"صحي عبلاء" ينفذ حملة توعوية للحجاج المارين بمنافذ عفيف

تناولت تطعيمات الحج اللازمة ودليل التعامل مع الأمراض المزمنة

نفذ مركز صحي عبلاء بالتعاون مع أمن الطرق بمحافظة عفيف، حملة توعوية للحجاج المارين بالمحافظة، وذلك بنشرات صحية توعوية وزعت عليهم في نقاط أمنية مختلفة على طريق عفيف ظلم، بمتابعة ميدانية من مدير المركز الصحي شايش العطاوي.

وتضمنت منشورات الحملة التوعوية ، توجيهات توعوية للحجاج عن تطعيمات الحج اللازمة، وكيفية الوقاية من الأمراض، كذلك إرشادات لمصابي مرض السكري والضغط وكيفية التعامل الصحيح مع أي تغيرات صحية خلال أداء الفريضة.