وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.

وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-11 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود. وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 09:31 PM

3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.