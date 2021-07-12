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3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176

ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
09:31 PM

3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176

ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.

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