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"النصر" يقترب من ضم "محمد قاسم" ظهير أيسر "الفيصلي"

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي النصر عن أنها اقتربت بشكل كبير من التوقيع مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي.

وبحسب تلك التقارير، فإن عقد اللاعب مع ناديه الحالي قد انتهى بالفعل، وحال انضمامه للنصر ستكون صفقة توقيع حرة بدون مقابل للفيصلي.

إلى ذلك، تنوي إدارة النصر التوقيع مع حارس مرمى محلي دولي، وفي حال تعثرت الصفقة لأي سبب فإن البديل سيكون حارس مرمى أجنبيًّا.

يُذكر أن النصر أعلن انضمام البرازيلي تاليسكا، إضافة لعودة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف. ولن يوجَد في قائمة الموسم المقبل الحارس براد جونز عقب انتهاء عقده.

النصر الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يقترب من ضم "محمد قاسم" ظهير أيسر "الفيصلي"
سبق

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي النصر عن أنها اقتربت بشكل كبير من التوقيع مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي.

وبحسب تلك التقارير، فإن عقد اللاعب مع ناديه الحالي قد انتهى بالفعل، وحال انضمامه للنصر ستكون صفقة توقيع حرة بدون مقابل للفيصلي.

إلى ذلك، تنوي إدارة النصر التوقيع مع حارس مرمى محلي دولي، وفي حال تعثرت الصفقة لأي سبب فإن البديل سيكون حارس مرمى أجنبيًّا.

يُذكر أن النصر أعلن انضمام البرازيلي تاليسكا، إضافة لعودة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف. ولن يوجَد في قائمة الموسم المقبل الحارس براد جونز عقب انتهاء عقده.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:39 AM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:44 AM

"النصر" يقترب من ضم "محمد قاسم" ظهير أيسر "الفيصلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
381

كشفت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي النصر عن أنها اقتربت بشكل كبير من التوقيع مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي.

وبحسب تلك التقارير، فإن عقد اللاعب مع ناديه الحالي قد انتهى بالفعل، وحال انضمامه للنصر ستكون صفقة توقيع حرة بدون مقابل للفيصلي.

إلى ذلك، تنوي إدارة النصر التوقيع مع حارس مرمى محلي دولي، وفي حال تعثرت الصفقة لأي سبب فإن البديل سيكون حارس مرمى أجنبيًّا.

يُذكر أن النصر أعلن انضمام البرازيلي تاليسكا، إضافة لعودة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف. ولن يوجَد في قائمة الموسم المقبل الحارس براد جونز عقب انتهاء عقده.

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