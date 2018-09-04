بختاور" يحتفل بزفافه في تبوك "

احتفل الإعلامي خالد بن إبراهيم بختاور بزفافه بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة تبوك، بحضور الأهل والأصدقاء.وزملاء العريس
"سبق" تهنئ العريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة بإذن الله.
احتفل الإعلامي خالد بن إبراهيم بختاور بزفافه بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة تبوك، بحضور الأهل والأصدقاء.وزملاء العريس
"سبق" تهنئ العريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة بإذن الله.
احتفل الإعلامي خالد بن إبراهيم بختاور بزفافه بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة تبوك، بحضور الأهل والأصدقاء.وزملاء العريس
"سبق" تهنئ العريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة بإذن الله.
احتفل الإعلامي خالد بن إبراهيم بختاور بزفافه بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة تبوك، بحضور الأهل والأصدقاء.وزملاء العريس
"سبق" تهنئ العريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة بإذن الله.