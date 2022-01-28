مسؤول: واشنطن ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان

شدَّد على ضرورة وقف إطلاق النار

نقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي أمريكي كبير اليوم (الاثنين) قوله: "إن واشنطن ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان لإنهاء حرب دامت أكثر من 17 عامًا".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "هدفنا المساعدة على تحقيق السلام في أفغانستان، ونرغب في شراكة مستقبلية، يتم تحديدها مع الحكومة بعد السلام. نود أن نترك إرثًا طيبًا".

وأشار إلى إحراز تقدم كبير في المحادثات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة طالبان في قطر، وتناولت سحب القوات الأجنبية.

ولفت المسؤول إلى أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتوقيته، مشددًا على أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب دون وقف إطلاق النار.

ويبدو أن القضية ستكون مسألة شائكة في الجولة المقبلة من المحادثات المقرر أن تبدأ يوم 25 فبراير (شباط) المقبل؛ إذ أوضح المسؤول الأمريكي أن مفاوضي طالبان يريدون انسحابًا كاملاً قبل وقف إطلاق النار.