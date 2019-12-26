"الغريميل" لـ"سبق": تأمين الدخل أو فقد الأرباح معقد ويساء فهمه.. وتعليمات "النقد" واضحة

قال: أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة كلفت الشركات الكثير من الأموال

أﻛد لـ"سبق" ﺧﺑﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن خالد اﻟﻐرﯾﻣﯾل عضو لجنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين أن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي نصت على أنه في حالة التأمين على توقف الأعمال، يجب الحصول من العميل على نسخة من خطة طوارئ العمل قبل تقديم أي عرض أسعار تأمين لتغطية خطر التوقف عن العمل.

ويعتبر التأمين على دخل العمل أو فقد الأرباح هو أكثر أنواع التأمين تعقيداً وصعوبة في الفهم، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات الخاطئة التي تكلف الشركات الكثير من المال، وتكلف بعض الناس وظائفهم.

وقال "الغريميل": "من الواضح أن معظم الشركات لا تعرف كيف تحسب احتياجاتها مما يؤدي إلى خروج أكثر من 70٪ منها من العمل بعد تعرضها لخسارة كبيرة. وفي الوقت نفسه، لا تتعافى نسبة الـ30٪ الباقية تماماً، حيث إنها تتصرف دائماً من أجل "اللحاق" بالسوق، كما يعتمد معظم المديرين التنفيذيين على بياناتهم المالية للتخطيط وأنشطة التمويل، ولكن هذه ليست الأرقام الصحيحة عندما يتعلق الأمر بقيم التأمين أو استرداد الخسائر، وبقدر ما تبدو هذه المسألة معقدة، فإن اتباع نهج منتظم يضمن شراء النوع المناسب من التأمين مقابل مبلغ التأمين الصحيح للتغطية".

وتابع قائلاً: "تضمن خطة طوارئ العمل أيضاً تحديد الإجراءات والموارد البديلة ويدرك جميع العاملين في المؤسسة مسؤولياتهم، هذا النهج ضروري لتحقيق استعادة سلسة للأعمال، مع التأكد من توفر الموارد الكافية. وفيما يلي بعض النصائح لإعداد خطة طوارئ العمل، المرحلة الأولى استعراض عملية التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث؛ لأن ذلك يؤثر على حساب حد دخل العمل (المدة المستغرقة لاسترداد واستعادة العمل) والنفقات الإضافية (مبلغ التمويل الإضافي الذي تحتاجه الشركة استعادة العمل على الفور)، بعد ذلك، يجب مراجعة التغطية التأمينية؛ لأنها تؤثر بشكل مباشر على مقدار وطبيعة الخسارة التي سيتم دفعها فلن تعرف الشركة مقدار التمويل الذي تحتاجه، حتى تفهم كيف سيستجيب العقد، أخيراً، احتساب ما مقدار الدخل الذي ستخسره الشركة ومقدار التكلفة الإضافية اللازمة لاسترداد العمل إلى ما كان عليه في أسرع وقت ممكن.