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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"المالكي": دمَّرنا ثماني طائرات خلال (24) ساعة.. والمحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط وجازان .

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثماني طائرات بدون طيار خلال الـ(24) ساعة الماضية. وأكد أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمَّدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفِّذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط وجازان .

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثماني طائرات بدون طيار خلال الـ(24) ساعة الماضية. وأكد أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمَّدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفِّذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
01:29 AM
اخر تعديل
06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
04:29 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"المالكي": دمَّرنا ثماني طائرات خلال (24) ساعة.. والمحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,731

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط وجازان .

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثماني طائرات بدون طيار خلال الـ(24) ساعة الماضية. وأكد أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمَّدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفِّذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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