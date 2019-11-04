ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون"
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.
الأمير محمد بن سلمان
إيمانويل ماكرون
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-11-04
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:44 AM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:11 AM
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون"
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.