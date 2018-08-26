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"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجدداً.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

نصحت الجميع بالتواصل مع 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وأعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 290 حالة مؤكدة، وتعافي 535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889 حالة، منها 1061 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543318 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 530917 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8512 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
سبق

أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وأعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 290 حالة مؤكدة، وتعافي 535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889 حالة، منها 1061 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543318 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 530917 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8512 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:48 PM

مجدداً.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

نصحت الجميع بالتواصل مع 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
472

أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وأعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 290 حالة مؤكدة، وتعافي 535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889 حالة، منها 1061 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543318 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 530917 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8512 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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