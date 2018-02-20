شاهد بالفيديو والصور .. خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل العرضة السعودية

ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة

تصوير: بندر الجلعود

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقر الحفل بالصالات الرياضية يرافقه الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ كان في استقبال الملك المفدى -أيده الله- الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.

بعد ذلك تشرَّف أصحاب السمو الملكي الأمراء بالسلام على الملك المفدى -حفظه الله.-

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه في المنصة الرئيسة للاحتفال بدأت العرضة السعودية.

وشارك خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في العرضة السعودية، كما شارك فيها الأمراء.

وفي ختام حفل العرضة السعودية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - هدية تذكارية تشرف بتقديمها وزير الحرس الوطني.

عقب ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مقر حفل العرضة السعودية مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

حضر حفل العرضة السعودية: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.

