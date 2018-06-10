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ندوة "العالم تحول فكيف ستتحول؟" تنطلق عن بُعد.. غداً

تنظمها "غرفة مكة" بالتعاون مع "بصيرة للمعارض" و"تواصل المعرفة"

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مساء غد الخميس، بالتعاون مع بصيرة للمعارض والمؤتمرات ومنتدى تواصل المعرفة 2030، ندوة تخصصية عن بُعد بعنوان "العالم تحول فكيف ستتحول لمواكبة العولمة؟".

ويتحدث في الندوة التي يديرها المذيع سليمان السالم، عدد من المتخصصين وهم: المستشار رائد حابس خبير اقتصادي ومؤسس منتدى تواصل المعرفة 2030، والبروفيسور مالك يماني مستشار تحول رقمي وريادة أعمال وتخطيط إستراتيجي، والمستشار جون لوك مستشار في الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، وأسامة آل هاشم مستشار في رأس المال البشري والموارد البشرية وهيكلة الشركات، والدكتور علي الكليبي مستشار التحول الرقمي.

وسيتم في الندوة التحدث عن آفاق التحول الرقمي في الاقتصاد المعرفي العالمي وطرح تساؤل للمشاركين والمتابعين عن العالم، بأنه قد تحول وذلك ضمن محاور: نظرة مملكة الغد بين الحاضر والمستقبل والاقتصاد الرقمي والمكاتب الافتراضية والجيل الخامس لإدارة الأعمال، وكذلك التعرف على ريادة الأعمال في الاقتصاد المعرفي والرقمي.

وتأتي إقامة الندوة ضمن برنامج الكبار لمنتدى تواصل المعرفة 2030 بإشراف الأمير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المنتدى، حيث يحرص المنتدى على تقديم المواضيع المتنوعة عبر القاعة الافتراضية (زوم)، والتي تتيح بدورها للمشاركين والمتابعين الفرصة لمناقشة توجه العالم إلى التحول الرقمي، خاصة بعد جائحة فيروس كوفيد 19 بما يتواكب مع رؤية 2030.

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ندوة "العالم تحول فكيف ستتحول؟" تنطلق عن بُعد.. غداً
سبق

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مساء غد الخميس، بالتعاون مع بصيرة للمعارض والمؤتمرات ومنتدى تواصل المعرفة 2030، ندوة تخصصية عن بُعد بعنوان "العالم تحول فكيف ستتحول لمواكبة العولمة؟".

ويتحدث في الندوة التي يديرها المذيع سليمان السالم، عدد من المتخصصين وهم: المستشار رائد حابس خبير اقتصادي ومؤسس منتدى تواصل المعرفة 2030، والبروفيسور مالك يماني مستشار تحول رقمي وريادة أعمال وتخطيط إستراتيجي، والمستشار جون لوك مستشار في الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، وأسامة آل هاشم مستشار في رأس المال البشري والموارد البشرية وهيكلة الشركات، والدكتور علي الكليبي مستشار التحول الرقمي.

وسيتم في الندوة التحدث عن آفاق التحول الرقمي في الاقتصاد المعرفي العالمي وطرح تساؤل للمشاركين والمتابعين عن العالم، بأنه قد تحول وذلك ضمن محاور: نظرة مملكة الغد بين الحاضر والمستقبل والاقتصاد الرقمي والمكاتب الافتراضية والجيل الخامس لإدارة الأعمال، وكذلك التعرف على ريادة الأعمال في الاقتصاد المعرفي والرقمي.

وتأتي إقامة الندوة ضمن برنامج الكبار لمنتدى تواصل المعرفة 2030 بإشراف الأمير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المنتدى، حيث يحرص المنتدى على تقديم المواضيع المتنوعة عبر القاعة الافتراضية (زوم)، والتي تتيح بدورها للمشاركين والمتابعين الفرصة لمناقشة توجه العالم إلى التحول الرقمي، خاصة بعد جائحة فيروس كوفيد 19 بما يتواكب مع رؤية 2030.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
07:44 PM

ندوة "العالم تحول فكيف ستتحول؟" تنطلق عن بُعد.. غداً

تنظمها "غرفة مكة" بالتعاون مع "بصيرة للمعارض" و"تواصل المعرفة"

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عبدالله الراجحي - جدة
0
97

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مساء غد الخميس، بالتعاون مع بصيرة للمعارض والمؤتمرات ومنتدى تواصل المعرفة 2030، ندوة تخصصية عن بُعد بعنوان "العالم تحول فكيف ستتحول لمواكبة العولمة؟".

ويتحدث في الندوة التي يديرها المذيع سليمان السالم، عدد من المتخصصين وهم: المستشار رائد حابس خبير اقتصادي ومؤسس منتدى تواصل المعرفة 2030، والبروفيسور مالك يماني مستشار تحول رقمي وريادة أعمال وتخطيط إستراتيجي، والمستشار جون لوك مستشار في الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، وأسامة آل هاشم مستشار في رأس المال البشري والموارد البشرية وهيكلة الشركات، والدكتور علي الكليبي مستشار التحول الرقمي.

وسيتم في الندوة التحدث عن آفاق التحول الرقمي في الاقتصاد المعرفي العالمي وطرح تساؤل للمشاركين والمتابعين عن العالم، بأنه قد تحول وذلك ضمن محاور: نظرة مملكة الغد بين الحاضر والمستقبل والاقتصاد الرقمي والمكاتب الافتراضية والجيل الخامس لإدارة الأعمال، وكذلك التعرف على ريادة الأعمال في الاقتصاد المعرفي والرقمي.

وتأتي إقامة الندوة ضمن برنامج الكبار لمنتدى تواصل المعرفة 2030 بإشراف الأمير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المنتدى، حيث يحرص المنتدى على تقديم المواضيع المتنوعة عبر القاعة الافتراضية (زوم)، والتي تتيح بدورها للمشاركين والمتابعين الفرصة لمناقشة توجه العالم إلى التحول الرقمي، خاصة بعد جائحة فيروس كوفيد 19 بما يتواكب مع رؤية 2030.

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