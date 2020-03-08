"سبق" ترصد إنجازات المرأة السعودية في يومها العالمي... سفيرة وباحثة وعالمة

صُنفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم

جاء حضور المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تأكيداً سريعاً وصريحاً على تمكينها أكثر وأكثر مع فتح الكثير من ملفات المرأة وتعزيز تمكينها في المجتمع والعمل التنموي بتنوع وشمول.



وتأتي المرأة السعودية في يومها العالمي بحضور مختلف كل عام وإن طالبت بالمزيد فهي لا تنكر أنها تتقدم ولكن يحق لها أن تطلب أكثر وأكثر..

"سبق" رصدت أهم الإنجازات التي حققتها، نجملها في سياق التقرير التالي:



قفزة نوعية

أكد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، أن ‫السعودية حقّقت قفزة نوعية غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم.



تمكين

‏ جاء قرار تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز كسفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية كأول امرأة تخترق عالم الدبلوماسية والسياسة في المملكة، اضافة إلى الانتصارات والقرارات الجريئة التي اتخذتها المملكة وتجسيدًا لرؤية ولي العهد 2030 في تمكين النساء، كما تم تعيين الأميرة هيفاء آل مقرن، سفيرة السعودية في منظمة اليونسكو.







من جهة أخرى عينت ‏وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أول جيولوجية وهي فيروز فهد باسمير وتعمل في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، في إطار جهود الوزارة للعمل على زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وذلك بدعم وتعاون من وزارة الخدمة المدنية.



قرارات غير مسبوقة

على مدار العامين الماضيين شهدت السعودية تقدمًا في تمكين المرأة، بدأت برفع الحظر عن قيادة السيارات مرورًا بتصويت مجلس الشورى على قرار يتيح للمرأة إصدار فتاوى بعد أن اقتصرت هذه المهمة على الرجال لأكثر من 45 عامًا، والسماح لهن بالحضور في مدرجات ملاعب كرة القدم، وصولاً إلى السماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات.



مناصب قيادية لأول مرة

عين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الموسيقية السعودية، جهاد الخالدي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى. كما عينت هند بنت خالد الزاهد وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة بقرار أصدره وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في إبريل 2019، كما تم تكليف الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود وكيلاً مساعداً للرئيس العام للشؤون النسائية في مارس 2019. وعينت الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالمرتبة الممتازة بقرار أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في 24 مارس.



وكانت ريما الجفالي هي أول سعودية تشارك في بطولة فورمولا 4 في حلبة سباق براندز هاتش في إنجلترا، وذلك في إبريل 2019 وشاركت الجفالي البالغة 27 عاماً مع فريق "دوبل آر ريسنغ" إلى جانب لويس فوستر وسباستيان ألفاريز.







وعلى الصعيد الفني والأدبي نجحت المرأة في وضع العديد من البصمات سواء المجال السينمائي ببروز أسماء كثيرة لمخرجات سعوديات تمكنّ من المنافسة في المهرجانات العالمية، مثل المخرجة هيفاء المنصور، والمخرجة هند الفهاد، إلى جانب ذلك في المجال الهندسي، حيث تعمل المهندسة السعودية ريما بنت سلطان بن ربيعان في مشروع المترو وتمكنت من إثبات قدراتها العملية وانضمامها للمشروع الأضخم للمواصلات العامة في المملكة.



أما في المجال الفضائي استطاعت الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود أن تضع لها بصمة تاريخية كأول سعودية تعمل في معهد بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، ومشاعل الشميمري كأول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية لدراسات الفضاء، وتعمل على تطوير أبحاث خاصة في هذا المجال.