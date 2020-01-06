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طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام

"القثامي" ابتكر تقنية أشعة مغناطيسية لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية

غردت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حول حصول الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية للوزارة على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية لطريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي.

وتعتبر هذه المرة الثانية للدكتور "القثامي" التي يحقق فيها إنجازاً طبياً، حيث تستخدم التقنية الجديدة التصوير الطبي وبالتحديد الأشعة المغناطيسية؛ لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية، وبالتالي تضمن هذه التقنية تسليط الأشعة العلاجية كما هو مخطط لها سابقاً.

وتستخدم التقنية في علاج الأورام الموجودة في الأنسجة والأعضاء المتحركة مع عملية التنفس مثل أورام الرئة والجهاز الهضمي، وقد صممت خصيصاً للاستخدام في عمليات الجراحة الإشعاعية بالتقنيات الحالية والمستقبلية.

وقد سجلت براءة الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام، ويعتبر هذا التقدم الطبي جزءاً من استراتيجية وزارة الحرس الوطني في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

يشار إلى أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تحظى بالكفاءات المتميزة والتقنيات الطبية الحديثة التي تهدف لتحسین جودة الخدمة الطبیة المقدمة للمرضى.

وزارة الحرس الوطني براءة اختراع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام
سبق

غردت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حول حصول الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية للوزارة على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية لطريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي.

وتعتبر هذه المرة الثانية للدكتور "القثامي" التي يحقق فيها إنجازاً طبياً، حيث تستخدم التقنية الجديدة التصوير الطبي وبالتحديد الأشعة المغناطيسية؛ لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية، وبالتالي تضمن هذه التقنية تسليط الأشعة العلاجية كما هو مخطط لها سابقاً.

وتستخدم التقنية في علاج الأورام الموجودة في الأنسجة والأعضاء المتحركة مع عملية التنفس مثل أورام الرئة والجهاز الهضمي، وقد صممت خصيصاً للاستخدام في عمليات الجراحة الإشعاعية بالتقنيات الحالية والمستقبلية.

وقد سجلت براءة الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام، ويعتبر هذا التقدم الطبي جزءاً من استراتيجية وزارة الحرس الوطني في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

يشار إلى أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تحظى بالكفاءات المتميزة والتقنيات الطبية الحديثة التي تهدف لتحسین جودة الخدمة الطبیة المقدمة للمرضى.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
02:55 PM

طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام

"القثامي" ابتكر تقنية أشعة مغناطيسية لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية

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متعب البقمي - الطائف
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غردت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حول حصول الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية للوزارة على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية لطريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي.

وتعتبر هذه المرة الثانية للدكتور "القثامي" التي يحقق فيها إنجازاً طبياً، حيث تستخدم التقنية الجديدة التصوير الطبي وبالتحديد الأشعة المغناطيسية؛ لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية، وبالتالي تضمن هذه التقنية تسليط الأشعة العلاجية كما هو مخطط لها سابقاً.

وتستخدم التقنية في علاج الأورام الموجودة في الأنسجة والأعضاء المتحركة مع عملية التنفس مثل أورام الرئة والجهاز الهضمي، وقد صممت خصيصاً للاستخدام في عمليات الجراحة الإشعاعية بالتقنيات الحالية والمستقبلية.

وقد سجلت براءة الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين بقسم الأورام، ويعتبر هذا التقدم الطبي جزءاً من استراتيجية وزارة الحرس الوطني في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

يشار إلى أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تحظى بالكفاءات المتميزة والتقنيات الطبية الحديثة التي تهدف لتحسین جودة الخدمة الطبیة المقدمة للمرضى.

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