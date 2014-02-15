أظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي إبراهيم خضير، لحظات إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة (حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام‬. وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أطلقت اليوم، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) اليوم، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام للحافلات بمكة، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام. ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية. ويأتي امتدادًا لجهود سابقة قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

بالفيديو.. شاهد لحظة إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2022-02-15 أظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي إبراهيم خضير، لحظات إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة (حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام‬.



وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أطلقت اليوم، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) اليوم، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام للحافلات بمكة، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.



ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية. ويأتي امتدادًا لجهود سابقة قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.



15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 05:24 PM

بالفيديو.. شاهد لحظة إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بمكة بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من الحرم





A A A





10 مشاركة

أظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي إبراهيم خضير، لحظات إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة (حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام‬.



وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أطلقت اليوم، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) اليوم، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام للحافلات بمكة، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.



ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية. ويأتي امتدادًا لجهود سابقة قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

