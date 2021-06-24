شراكة سعودية- فرنسية لتصنيع أجزاء الطائرات العسكرية والتجارية في المملكة

ميلارد: شراكتنا ستُسهم بتطوير بناء صناعة الطيران وسلسلة التوريد المرتبطة بها

تقوم السعودية والشركة الفرنسية فيجيك إيرو بتأسيس مشروع مشترك لبناء أجزاء معدنية من الطائرات العسكرية والتجارية في المملكة، وسط مساعي المملكة لتوطين الإنفاق العسكري.

وأشار موقع " THE NATIONAL " إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ( SAMI ) وشركة فيجياك إيرو الفرنسية تخططان لإنشاء مصنع لهياكل الطائرات في الرياض أو جدة، بحيث تكون الشركة السعودية المساهم الأكبر في الشركة الجديدة مع تشغيل المشروع لمدة عامين ونصف العام.

وسيتم إدارة وتشغيل مصنع التصنيع من قِبل المهندسين والفنيين السعوديين.

وقال أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية: "هذا المشروع يمثل العمود الفقري للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز قدراتنا محليًا".

وتابع "شوير": من خلال بناء أساس متين للتصنيع، سنكون قادرين على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع ضمان مستقبل أكثر أمانًا للمملكة".

من جانب آخر، قال جان كلود ميلارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيجياك إيرو: "ستمكن شراكتنا المستقبلية المشتركة مع الجانب السعودي في تطوير قدراتها التصنيعية، وبناء صناعة الطيران الخاصة بها وسلسلة التوريد المرتبطة بها".

يُشار إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تأسست في مايو من عام 2017 لتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للمملكة العربية السعودية وحلفائها مستوفاة أعلى المعايير والمواصفات العالمية وكذلك لتعزيز التوطين بما يتماشى مع توجيهات الرؤية السعودية 2030 م.