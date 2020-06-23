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"آل الشيخ": القيادة اضطلعت بمسؤوليتها للمحافظة على حجاج بيت الله

أكد أن القرار جاء متسقاً ومتوافقاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية

نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بقرار المملكة قصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من الراغبين في أداء فريضة الحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة في ظل جائحة كورونا.

وأكد أن القرار جاء حتمياً وأخذاً بالأسباب المشروعة لحماية المسلمين من الإصابة بهذا الوباء الخطير الذي أزهق أنفساً كثيرة في أنحاء العالم، موضحاً بأن القرار يتسق ويتوافق مع مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهو المحافظة على النفس البشرية.

وأضاف أن هذا القرار يؤكد وبجلاء الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والقيام بشؤونهم خير قيام، مبيناً أن ذلك يجسد حرص وعناية القيادة الرشيدة للمملكة على القيام بمسؤوليتها بكل اقتدار للمحافظة على أرواح حجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن تأدية هذا النسك العظيم الركن الخامس من أركان الإسلام على هذا النحو مع تطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، خيرٌ من تعطيله بالكلية.

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"آل الشيخ": القيادة اضطلعت بمسؤوليتها للمحافظة على حجاج بيت الله
سبق

نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بقرار المملكة قصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من الراغبين في أداء فريضة الحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة في ظل جائحة كورونا.

وأكد أن القرار جاء حتمياً وأخذاً بالأسباب المشروعة لحماية المسلمين من الإصابة بهذا الوباء الخطير الذي أزهق أنفساً كثيرة في أنحاء العالم، موضحاً بأن القرار يتسق ويتوافق مع مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهو المحافظة على النفس البشرية.

وأضاف أن هذا القرار يؤكد وبجلاء الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والقيام بشؤونهم خير قيام، مبيناً أن ذلك يجسد حرص وعناية القيادة الرشيدة للمملكة على القيام بمسؤوليتها بكل اقتدار للمحافظة على أرواح حجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن تأدية هذا النسك العظيم الركن الخامس من أركان الإسلام على هذا النحو مع تطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، خيرٌ من تعطيله بالكلية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:39 PM

"آل الشيخ": القيادة اضطلعت بمسؤوليتها للمحافظة على حجاج بيت الله

أكد أن القرار جاء متسقاً ومتوافقاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بقرار المملكة قصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من الراغبين في أداء فريضة الحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة في ظل جائحة كورونا.

وأكد أن القرار جاء حتمياً وأخذاً بالأسباب المشروعة لحماية المسلمين من الإصابة بهذا الوباء الخطير الذي أزهق أنفساً كثيرة في أنحاء العالم، موضحاً بأن القرار يتسق ويتوافق مع مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وهو المحافظة على النفس البشرية.

وأضاف أن هذا القرار يؤكد وبجلاء الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والقيام بشؤونهم خير قيام، مبيناً أن ذلك يجسد حرص وعناية القيادة الرشيدة للمملكة على القيام بمسؤوليتها بكل اقتدار للمحافظة على أرواح حجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن تأدية هذا النسك العظيم الركن الخامس من أركان الإسلام على هذا النحو مع تطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، خيرٌ من تعطيله بالكلية.

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