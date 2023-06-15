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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 21315 حالة

شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 21315 إصابة.

وتوزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء وذي قار ونينوى وكركوك وديالي وواسط وميسان وبابل والأنبار والنجف.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 652 حالة، كما تم تسجيل 1150 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 9271 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 11392 مريضاً، منهم 150 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 21315 إصابة.

وتوزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء وذي قار ونينوى وكركوك وديالي وواسط وميسان وبابل والأنبار والنجف.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 652 حالة، كما تم تسجيل 1150 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 9271 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 11392 مريضاً، منهم 150 في العناية المركزة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
05:29 PM

العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 21315 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 21315 إصابة.

وتوزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء وذي قار ونينوى وكركوك وديالي وواسط وميسان وبابل والأنبار والنجف.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 652 حالة، كما تم تسجيل 1150 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 9271 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 11392 مريضاً، منهم 150 في العناية المركزة.

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