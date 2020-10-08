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الجزائر تسجّل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

إجمالي الحالات بلغ 52658 والوفيات 1783 شخصا

سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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الجزائر تسجّل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
سبق

سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
11:14 PM

الجزائر تسجّل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

إجمالي الحالات بلغ 52658 والوفيات 1783 شخصا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 138 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52658 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم عن وفاة 4 أشخاص ليرتفع العدد إلى 1783 وفاة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة.

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