"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين
البداية من مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء
أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.
وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.
"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-29
أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.
وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:06 PM
"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين
البداية من مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء
أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.
وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.