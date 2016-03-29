‏وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.

‫أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.

"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين عبدالله البرقاوي سبق 2021-03-29 ‫أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب. ‏وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 01:06 PM

"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين البداية من مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء





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‫أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.

‏وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.