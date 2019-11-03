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أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر

المواطنون المكتتبون يحق لهم الحصول على أسهم مجانية

أعلنت شركة أرامكو، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

ووفق ما نقلته "رويترز" قالت أرامكو، في معرض إعلان نِيتها الإدراج بالبورصة السعودية: إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج؛ سيحقّ لهم الحصول على أسهم مجانية.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر
سبق

أعلنت شركة أرامكو، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

ووفق ما نقلته "رويترز" قالت أرامكو، في معرض إعلان نِيتها الإدراج بالبورصة السعودية: إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج؛ سيحقّ لهم الحصول على أسهم مجانية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
11:37 AM

أرامكو تعلن: 68 مليار دولار صافي ربح لـ9 أشهر

المواطنون المكتتبون يحق لهم الحصول على أسهم مجانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة أرامكو، عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

ووفق ما نقلته "رويترز" قالت أرامكو، في معرض إعلان نِيتها الإدراج بالبورصة السعودية: إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج؛ سيحقّ لهم الحصول على أسهم مجانية.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,871
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,310
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,502

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