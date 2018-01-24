النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختيار السلطان عبدالله ملكاً جديداً لماليزيا

الملك الـ16 ينصّب بشكل رسمي بعد أيام

اختار مجلس ملوك ماليزيا، اليوم (الخميس)، السلطان عبدالله السلطان أحمد شاه؛ ليكون الملك الـ16 للبلاد، والذي يخدم كرئيس دستوري للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

ووفق ما نقلته "شينخوا" الصينية؛ سيتولى "عبدالله" منصب الملك رسمياً يوم 31 يناير، ليخلف السلطان محمد الخامس، سلطان ولاية كيلانتان، الذي استقال من منصبه في 6 يناير الجاري.

الرئيسية/ محطات

اعلان
اختيار السلطان عبدالله ملكاً جديداً لماليزيا
سبق

اختار مجلس ملوك ماليزيا، اليوم (الخميس)، السلطان عبدالله السلطان أحمد شاه؛ ليكون الملك الـ16 للبلاد، والذي يخدم كرئيس دستوري للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

ووفق ما نقلته "شينخوا" الصينية؛ سيتولى "عبدالله" منصب الملك رسمياً يوم 31 يناير، ليخلف السلطان محمد الخامس، سلطان ولاية كيلانتان، الذي استقال من منصبه في 6 يناير الجاري.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:40 AM

اختيار السلطان عبدالله ملكاً جديداً لماليزيا

الملك الـ16 ينصّب بشكل رسمي بعد أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,961

اختار مجلس ملوك ماليزيا، اليوم (الخميس)، السلطان عبدالله السلطان أحمد شاه؛ ليكون الملك الـ16 للبلاد، والذي يخدم كرئيس دستوري للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

ووفق ما نقلته "شينخوا" الصينية؛ سيتولى "عبدالله" منصب الملك رسمياً يوم 31 يناير، ليخلف السلطان محمد الخامس، سلطان ولاية كيلانتان، الذي استقال من منصبه في 6 يناير الجاري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,727
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,407
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,540

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة