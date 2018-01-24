اختيار السلطان عبدالله ملكاً جديداً لماليزيا

الملك الـ16 ينصّب بشكل رسمي بعد أيام

اختار مجلس ملوك ماليزيا، اليوم (الخميس)، السلطان عبدالله السلطان أحمد شاه؛ ليكون الملك الـ16 للبلاد، والذي يخدم كرئيس دستوري للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

ووفق ما نقلته "شينخوا" الصينية؛ سيتولى "عبدالله" منصب الملك رسمياً يوم 31 يناير، ليخلف السلطان محمد الخامس، سلطان ولاية كيلانتان، الذي استقال من منصبه في 6 يناير الجاري.