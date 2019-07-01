برعاية "وقت اللياقة".. "أثقال البحرية" أبطال المملكة المفتوحة للهيئات

بحضور العائلات لأول مرة ومشاركة 7 هيئات ومؤسسات وصالات رياضية

حقق فريق رفع الأثقال بالقوات البحرية بطولة المملكة المفتوحة للهيئات والثانية للماستر "برعاية وقت اللياقة" والتي اختتمت منافساتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بمشاركة 7 من الهيئات والمؤسسات وصالات رياضية.

وتوج الفائزين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال عبد العزيز المري والدكتور محمد سالم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة وعلي القرني مدير العلاقات العامة، حيث توج بالمركز الأول فريق القوات البحرية، وحل ثانياً فريق الحرس الملكي فيما نالت مؤسسة قصر الكوثر المركز الثالث.

وشهد الحفل الختامي عديد الفعاليات التي أقامتها اللجنة المنظمة بقيادة مسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي ونخبة من مدربي وقت اللياقة بتقديم عروض فنية في رياضة الإيروبك.

ومن جهتها أبدت الرباعة العنود الخليفي (المتوجة بـ 6 ميداليات ذهبية ببطولة الخليج وغرب آسيا بعمان مؤخراً) سعادتها الكبيرة بتواجدها الأول في المدرجات وقدرتها على مشاهدة منافسات البطولة للعبة المفضلة لها عن قرب، مبدية ثقتها في زيادة شعبية هذه اللعبة في المستقبل القريب بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون بالاتحاد السعودي برئاسة محمد الحربي لنشر وزيادة عدد الممارسين لها من الجنسين وخصوصاً العنصر النسائي، وإتاحة الفرصة لهن بتواجدهن في هذه البطولة ما أعطاهن دافعاً كبيراً للتواجد والمشاركة في مسرح البطولات القادمة.