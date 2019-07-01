النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية "وقت اللياقة".. "أثقال البحرية" أبطال المملكة المفتوحة للهيئات

بحضور العائلات لأول مرة ومشاركة 7 هيئات ومؤسسات وصالات رياضية

حقق فريق رفع الأثقال بالقوات البحرية بطولة المملكة المفتوحة للهيئات والثانية للماستر "برعاية وقت اللياقة" والتي اختتمت منافساتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بمشاركة 7 من الهيئات والمؤسسات وصالات رياضية.

وتوج الفائزين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال عبد العزيز المري والدكتور محمد سالم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة وعلي القرني مدير العلاقات العامة، حيث توج بالمركز الأول فريق القوات البحرية، وحل ثانياً فريق الحرس الملكي فيما نالت مؤسسة قصر الكوثر المركز الثالث.

وشهد الحفل الختامي عديد الفعاليات التي أقامتها اللجنة المنظمة بقيادة مسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي ونخبة من مدربي وقت اللياقة بتقديم عروض فنية في رياضة الإيروبك.

ومن جهتها أبدت الرباعة العنود الخليفي (المتوجة بـ 6 ميداليات ذهبية ببطولة الخليج وغرب آسيا بعمان مؤخراً) سعادتها الكبيرة بتواجدها الأول في المدرجات وقدرتها على مشاهدة منافسات البطولة للعبة المفضلة لها عن قرب، مبدية ثقتها في زيادة شعبية هذه اللعبة في المستقبل القريب بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون بالاتحاد السعودي برئاسة محمد الحربي لنشر وزيادة عدد الممارسين لها من الجنسين وخصوصاً العنصر النسائي، وإتاحة الفرصة لهن بتواجدهن في هذه البطولة ما أعطاهن دافعاً كبيراً للتواجد والمشاركة في مسرح البطولات القادمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برعاية "وقت اللياقة".. "أثقال البحرية" أبطال المملكة المفتوحة للهيئات
سبق

حقق فريق رفع الأثقال بالقوات البحرية بطولة المملكة المفتوحة للهيئات والثانية للماستر "برعاية وقت اللياقة" والتي اختتمت منافساتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بمشاركة 7 من الهيئات والمؤسسات وصالات رياضية.

وتوج الفائزين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال عبد العزيز المري والدكتور محمد سالم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة وعلي القرني مدير العلاقات العامة، حيث توج بالمركز الأول فريق القوات البحرية، وحل ثانياً فريق الحرس الملكي فيما نالت مؤسسة قصر الكوثر المركز الثالث.

وشهد الحفل الختامي عديد الفعاليات التي أقامتها اللجنة المنظمة بقيادة مسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي ونخبة من مدربي وقت اللياقة بتقديم عروض فنية في رياضة الإيروبك.

ومن جهتها أبدت الرباعة العنود الخليفي (المتوجة بـ 6 ميداليات ذهبية ببطولة الخليج وغرب آسيا بعمان مؤخراً) سعادتها الكبيرة بتواجدها الأول في المدرجات وقدرتها على مشاهدة منافسات البطولة للعبة المفضلة لها عن قرب، مبدية ثقتها في زيادة شعبية هذه اللعبة في المستقبل القريب بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون بالاتحاد السعودي برئاسة محمد الحربي لنشر وزيادة عدد الممارسين لها من الجنسين وخصوصاً العنصر النسائي، وإتاحة الفرصة لهن بتواجدهن في هذه البطولة ما أعطاهن دافعاً كبيراً للتواجد والمشاركة في مسرح البطولات القادمة.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
10:49 PM

برعاية "وقت اللياقة".. "أثقال البحرية" أبطال المملكة المفتوحة للهيئات

بحضور العائلات لأول مرة ومشاركة 7 هيئات ومؤسسات وصالات رياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

حقق فريق رفع الأثقال بالقوات البحرية بطولة المملكة المفتوحة للهيئات والثانية للماستر "برعاية وقت اللياقة" والتي اختتمت منافساتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بمشاركة 7 من الهيئات والمؤسسات وصالات رياضية.

وتوج الفائزين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال عبد العزيز المري والدكتور محمد سالم مدير الإدارة الرياضية بوقت اللياقة وعلي القرني مدير العلاقات العامة، حيث توج بالمركز الأول فريق القوات البحرية، وحل ثانياً فريق الحرس الملكي فيما نالت مؤسسة قصر الكوثر المركز الثالث.

وشهد الحفل الختامي عديد الفعاليات التي أقامتها اللجنة المنظمة بقيادة مسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي ونخبة من مدربي وقت اللياقة بتقديم عروض فنية في رياضة الإيروبك.

ومن جهتها أبدت الرباعة العنود الخليفي (المتوجة بـ 6 ميداليات ذهبية ببطولة الخليج وغرب آسيا بعمان مؤخراً) سعادتها الكبيرة بتواجدها الأول في المدرجات وقدرتها على مشاهدة منافسات البطولة للعبة المفضلة لها عن قرب، مبدية ثقتها في زيادة شعبية هذه اللعبة في المستقبل القريب بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون بالاتحاد السعودي برئاسة محمد الحربي لنشر وزيادة عدد الممارسين لها من الجنسين وخصوصاً العنصر النسائي، وإتاحة الفرصة لهن بتواجدهن في هذه البطولة ما أعطاهن دافعاً كبيراً للتواجد والمشاركة في مسرح البطولات القادمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,463
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,290
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,772
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,226

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة