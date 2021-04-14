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الرس.. ضَبْط مندوب توصيل حاول تهريب مواطن في الصندوق الخلفي للمركبة

أوقفت الجهات الأمنية في الرس مندوبًا في أحد تطبيقات التوصيل خلال محاولته تهريب مواطن آخر.

وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال مواطن آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة، وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالرس؛ وتم تحرير مخالفات تجوُّل وقت المنع لهما، ثم إيقافهما.

الرس منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرس.. ضَبْط مندوب توصيل حاول تهريب مواطن في الصندوق الخلفي للمركبة
سبق

أوقفت الجهات الأمنية في الرس مندوبًا في أحد تطبيقات التوصيل خلال محاولته تهريب مواطن آخر.

وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال مواطن آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة، وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالرس؛ وتم تحرير مخالفات تجوُّل وقت المنع لهما، ثم إيقافهما.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:12 AM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:58 AM

الرس.. ضَبْط مندوب توصيل حاول تهريب مواطن في الصندوق الخلفي للمركبة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
24,961

أوقفت الجهات الأمنية في الرس مندوبًا في أحد تطبيقات التوصيل خلال محاولته تهريب مواطن آخر.

وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال مواطن آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة، وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالرس؛ وتم تحرير مخالفات تجوُّل وقت المنع لهما، ثم إيقافهما.

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