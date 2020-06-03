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"تقنية بنات الرياض" تعلن برنامجًا تطبيقيًا مسائيًا لدرجتي البكالوريوس بالمحاسبة والدبلوم

"عسيري": الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المسائي لدرجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة والدبلوم لعدد من التخصصات، وذلك في الكلية التقنية للبنات بالرياض.

وأوضحت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري أن الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد ممكن للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة، مشيرةً إلى أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يمثل أحد برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تتيح للراغبين في الالتحاق بدرجة البكالوريوس تخصص المحاسبة وكذلك الالتحاق بدرجة الدبلوم في التخصصات التالية: التزيين النسائي - التصميم وإنتاج الملابس - المحاسبة - الإدارة المكتبية - التسويق - الدعم الفني - الوسائط المتعددة - شبكات الحاسب الآلي - البرمجة.

وحددت الكلية بداية التسجيل في البرنامج بتاريخ 22 شوال 1441هـ لبكالوريوس المحاسبة، وتاريخ 4 ذي القعدة 1441هـ لبرامج الدبلوم من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالية: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage

ونوَّهت بعدد من الشروط اللازم توافرها لمن يرغب التسجيل في البرنامج، منها التفرغ التام في أوقات التدريب للموظفة، سواءً كانت موظفة متفرغة أو غير متفرغة، وأن تكون المتدربة تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج، وراغبة في الحصول على مؤهل سبق الحصول عليه، وأيضًا من لديها إلمام باللغة المعتمدة للبرنامج دون شرط تحقيق درجة معينة في الاختبارات ذات العلاقة.

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"تقنية بنات الرياض" تعلن برنامجًا تطبيقيًا مسائيًا لدرجتي البكالوريوس بالمحاسبة والدبلوم
سبق

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المسائي لدرجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة والدبلوم لعدد من التخصصات، وذلك في الكلية التقنية للبنات بالرياض.

وأوضحت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري أن الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد ممكن للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة، مشيرةً إلى أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يمثل أحد برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تتيح للراغبين في الالتحاق بدرجة البكالوريوس تخصص المحاسبة وكذلك الالتحاق بدرجة الدبلوم في التخصصات التالية: التزيين النسائي - التصميم وإنتاج الملابس - المحاسبة - الإدارة المكتبية - التسويق - الدعم الفني - الوسائط المتعددة - شبكات الحاسب الآلي - البرمجة.

وحددت الكلية بداية التسجيل في البرنامج بتاريخ 22 شوال 1441هـ لبكالوريوس المحاسبة، وتاريخ 4 ذي القعدة 1441هـ لبرامج الدبلوم من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالية: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage

ونوَّهت بعدد من الشروط اللازم توافرها لمن يرغب التسجيل في البرنامج، منها التفرغ التام في أوقات التدريب للموظفة، سواءً كانت موظفة متفرغة أو غير متفرغة، وأن تكون المتدربة تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج، وراغبة في الحصول على مؤهل سبق الحصول عليه، وأيضًا من لديها إلمام باللغة المعتمدة للبرنامج دون شرط تحقيق درجة معينة في الاختبارات ذات العلاقة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:26 AM

"تقنية بنات الرياض" تعلن برنامجًا تطبيقيًا مسائيًا لدرجتي البكالوريوس بالمحاسبة والدبلوم

"عسيري": الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المسائي لدرجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة والدبلوم لعدد من التخصصات، وذلك في الكلية التقنية للبنات بالرياض.

وأوضحت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري أن الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد ممكن للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة، مشيرةً إلى أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يمثل أحد برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تتيح للراغبين في الالتحاق بدرجة البكالوريوس تخصص المحاسبة وكذلك الالتحاق بدرجة الدبلوم في التخصصات التالية: التزيين النسائي - التصميم وإنتاج الملابس - المحاسبة - الإدارة المكتبية - التسويق - الدعم الفني - الوسائط المتعددة - شبكات الحاسب الآلي - البرمجة.

وحددت الكلية بداية التسجيل في البرنامج بتاريخ 22 شوال 1441هـ لبكالوريوس المحاسبة، وتاريخ 4 ذي القعدة 1441هـ لبرامج الدبلوم من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالية: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage

ونوَّهت بعدد من الشروط اللازم توافرها لمن يرغب التسجيل في البرنامج، منها التفرغ التام في أوقات التدريب للموظفة، سواءً كانت موظفة متفرغة أو غير متفرغة، وأن تكون المتدربة تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج، وراغبة في الحصول على مؤهل سبق الحصول عليه، وأيضًا من لديها إلمام باللغة المعتمدة للبرنامج دون شرط تحقيق درجة معينة في الاختبارات ذات العلاقة.

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