النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الصحفيين بحائل تعلن عن مهرجان سوق التمور بحائل في سبتمبر

يضم معرضاً للأسر المنتجة وفعاليات منوعة

أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، عن إقامة مهرجان خاص للتمور بحائل.

وأوضح الفرع عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المهرجان سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم ولمدة شهر، مشيراً إلى أنه سيصاحب المهرجان معرض للأسر المنتجة وفعاليات أخرى متنوعة سيعلن عنها لاحقاً.

الجدير ذكره أن الفرع سيتولى إدارة المركز الإعلامي للمهرجان.

هيئة الصحفيين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة الصحفيين بحائل تعلن عن مهرجان سوق التمور بحائل في سبتمبر
سبق

أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، عن إقامة مهرجان خاص للتمور بحائل.

وأوضح الفرع عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المهرجان سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم ولمدة شهر، مشيراً إلى أنه سيصاحب المهرجان معرض للأسر المنتجة وفعاليات أخرى متنوعة سيعلن عنها لاحقاً.

الجدير ذكره أن الفرع سيتولى إدارة المركز الإعلامي للمهرجان.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
08:49 PM

هيئة الصحفيين بحائل تعلن عن مهرجان سوق التمور بحائل في سبتمبر

يضم معرضاً للأسر المنتجة وفعاليات منوعة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
40

أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، عن إقامة مهرجان خاص للتمور بحائل.

وأوضح الفرع عبر حسابه على موقع "تويتر" أن المهرجان سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم ولمدة شهر، مشيراً إلى أنه سيصاحب المهرجان معرض للأسر المنتجة وفعاليات أخرى متنوعة سيعلن عنها لاحقاً.

الجدير ذكره أن الفرع سيتولى إدارة المركز الإعلامي للمهرجان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,452

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة