قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي برئيس أركان جيش الطيران التونسي

بحثا مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري والتمارين المشتركة

التقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، برئيس أركان جيش الطيران التونسي اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حالياً.



وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.