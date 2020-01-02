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منها غواصة وطائرات "إف 16".. موقع أمريكي يكشف حجم القوات التركية المرسلة لليبيا

قوة برية تعدادها 3 آلاف جندي ومشاة ميكانيكية

كشف موقع المونيتور الأمريكي عن مصادر عسكرية تركية، نوعية الأسلحة وعدد القوات التي سترسلها أنقرة إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن "الاستجابة لطلب حكومة الوفاق الليبية بإرسال قوات تركية يتطلب نشر عناصر جوية تضم ستًّا إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50، ونظامًا للإنذار المبكر والسيطرة محمولًا جوًّا (AWACS)"، بحسب ما أوردت قناة "الحرة" اليوم (الخميس).

وأفادت المصادر بأن تركيا سترسل "عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلًا عن قوة برية بحجم كتيبة؛ ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار".

ووافق البرلمان التركي في وقت سابق اليوم، على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، في خطوة أثارت غضب مصر وجامعة الدولة العربية.

التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا تركيا ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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منها غواصة وطائرات "إف 16".. موقع أمريكي يكشف حجم القوات التركية المرسلة لليبيا
سبق

كشف موقع المونيتور الأمريكي عن مصادر عسكرية تركية، نوعية الأسلحة وعدد القوات التي سترسلها أنقرة إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن "الاستجابة لطلب حكومة الوفاق الليبية بإرسال قوات تركية يتطلب نشر عناصر جوية تضم ستًّا إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50، ونظامًا للإنذار المبكر والسيطرة محمولًا جوًّا (AWACS)"، بحسب ما أوردت قناة "الحرة" اليوم (الخميس).

وأفادت المصادر بأن تركيا سترسل "عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلًا عن قوة برية بحجم كتيبة؛ ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار".

ووافق البرلمان التركي في وقت سابق اليوم، على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، في خطوة أثارت غضب مصر وجامعة الدولة العربية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
08:15 PM

منها غواصة وطائرات "إف 16".. موقع أمريكي يكشف حجم القوات التركية المرسلة لليبيا

قوة برية تعدادها 3 آلاف جندي ومشاة ميكانيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,873

كشف موقع المونيتور الأمريكي عن مصادر عسكرية تركية، نوعية الأسلحة وعدد القوات التي سترسلها أنقرة إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن "الاستجابة لطلب حكومة الوفاق الليبية بإرسال قوات تركية يتطلب نشر عناصر جوية تضم ستًّا إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50، ونظامًا للإنذار المبكر والسيطرة محمولًا جوًّا (AWACS)"، بحسب ما أوردت قناة "الحرة" اليوم (الخميس).

وأفادت المصادر بأن تركيا سترسل "عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلًا عن قوة برية بحجم كتيبة؛ ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار".

ووافق البرلمان التركي في وقت سابق اليوم، على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، في خطوة أثارت غضب مصر وجامعة الدولة العربية.

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