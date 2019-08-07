"مسؤول مصري": هذا ما وجدته منذ أن وطئت قدماي الأرض المقدّسة

قال: برنامج ضيوف الملك يجسّد حرص السعودية على حاجات المسلمين

رفع وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية محمد العجمي؛ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنه غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين، الذي يجسّد بعطائه وحرصه على تلمس حاجات إخوانه المسلمين بالعالم، ولا سيما الشخصيات الإسلامية منهم، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن يتقبّل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم.

وأشار العجمي؛ إلى أنه من تمام فضل الله أن أتى بهم إلى هذه البقاع الطيبة المباركة بمكة المكرّمة لأداء مناسك الحج، في ضيافة برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- بفضله وكرمه، أن يبارك فيه، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم.

ونوّه بأنه منذ أن وطئت قدماه أرض المملكة وجد استقبالاً يليق بمَن أعد هذا المقام للزوّار، مبيناً انبهار مَن أتوا وقَدِموا برفقته للحج هذا العام 1440هـ.

وقال العجمي "إن هذا يأتي بتدبير من الله -عزّ وجلّ- لجميل صُنع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، سائلاً الله أن يبارك في المملكة حكومةً وشعباً، وهكذا أراد الله أن تكون المملكة بلداً آمناً مطمئناً".

وثمّن وكيل وزارة الأوقاف المصرية، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في خدمة المستضافين وتقديم أرقى الخدمات لهم، إلى جانب الاهتمام بنقل رسالة المملكة العالمية في نشر مفاهيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.