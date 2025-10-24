أدّى مدير الشئون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبد العزيز آل ملحم عقب صلاة عصر اليوم، وبحضور وكيل مركز قنا بندر بن علي محمد الفاهمي بالجامع الكبير بمركز قنا التابع لمحافظة محايل، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن محمد هادي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه. وعقب الصلاة نقل مدير الشؤون الأمنية تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد "عسيري"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

محايل تودع الشهيد "عسيري".. و"آل ملحم" ينقل تعازي القيادة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-23 أدّى مدير الشئون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبد العزيز آل ملحم عقب صلاة عصر اليوم، وبحضور وكيل مركز قنا بندر بن علي محمد الفاهمي بالجامع الكبير بمركز قنا التابع لمحافظة محايل، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن محمد هادي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل مدير الشؤون الأمنية تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد "عسيري"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 05:10 PM

محايل تودع الشهيد "عسيري".. و"آل ملحم" ينقل تعازي القيادة استُشهد في جازان دفاعاً عن دينه ووطنه





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أدّى مدير الشئون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبد العزيز آل ملحم عقب صلاة عصر اليوم، وبحضور وكيل مركز قنا بندر بن علي محمد الفاهمي بالجامع الكبير بمركز قنا التابع لمحافظة محايل، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف علي بن محمد هادي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل مدير الشؤون الأمنية تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد "عسيري"، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.