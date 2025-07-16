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مصر تسجل 913 إصابة جديدة بـ "كورونا" و59 وفاة

"مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 84843 حالةً بينهم 26135 متعافيًا

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و4067 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافيًا.

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مصر تسجل 913 إصابة جديدة بـ "كورونا" و59 وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و4067 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافيًا.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:37 AM

مصر تسجل 913 إصابة جديدة بـ "كورونا" و59 وفاة

"مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 84843 حالةً بينهم 26135 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 84843 حالةً من ضمنهم 26135 حالة شفيت، و4067 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 26135 متعافيًا.

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