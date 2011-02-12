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ضحايا كورونا في 3 دول.. 943 وفاة جديدة بالبرازيل و62 بمصر و29 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت البرازيل 164066 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و943 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 27119500، والوفيات 636017.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، تسجيل 2189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلاً عن 62 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، إلى 448497 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 23172 حالة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 53,926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابة إلى 1,239,287 حالة.

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7,012 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 943 وفاة جديدة بالبرازيل و62 بمصر و29 بكوريا الجنوبية
سبق

سجّلت البرازيل 164066 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و943 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 27119500، والوفيات 636017.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، تسجيل 2189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلاً عن 62 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، إلى 448497 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 23172 حالة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 53,926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابة إلى 1,239,287 حالة.

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7,012 حالة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:11 PM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 943 وفاة جديدة بالبرازيل و62 بمصر و29 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل 164066 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و943 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 27119500، والوفيات 636017.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، تسجيل 2189 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلاً عن 62 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، إلى 448497 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 23172 حالة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 53,926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابة إلى 1,239,287 حالة.

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7,012 حالة.

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