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"العساكر" و"العبداللطيف" يحاضران عن تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي الإسلامية بـ"عسير"

ضمن مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة بحضور عدد من الدعاة ومنسوبي المساجد

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء مبادرة " الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" واستهدفت المبادرة التي تضمنت مجموعة من المحاضرات لمنسوبي المساجد، من أئمة، ومؤذنين، وخطباء، ومراقبي المساجد، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وضمن فعاليات المبادرة ألقى الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ محمد بن علي العبداللطيف ندوة علمية لمنسوبي الإسلامية بعسير تناول التأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، والانتماء والمواطنة واجب شرعي.

أكد المحاضران "العساكر" و"العبداللطيف" على تعزيز الانتماء والمواطنة والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة مسؤولية وأمانة واستشعار بواجب المجتمع تجاه وطنه، كما حذرا من التحزبات والجماعات التي تتخذ الدين للسياسة ولا ترى حرمة للوطن ومكانة.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة ومنسوبي المساجد، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية تساهم في تطوير العمل تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"العساكر" و"العبداللطيف" يحاضران عن تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي الإسلامية بـ"عسير"
سبق

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء مبادرة " الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" واستهدفت المبادرة التي تضمنت مجموعة من المحاضرات لمنسوبي المساجد، من أئمة، ومؤذنين، وخطباء، ومراقبي المساجد، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وضمن فعاليات المبادرة ألقى الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ محمد بن علي العبداللطيف ندوة علمية لمنسوبي الإسلامية بعسير تناول التأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، والانتماء والمواطنة واجب شرعي.

أكد المحاضران "العساكر" و"العبداللطيف" على تعزيز الانتماء والمواطنة والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة مسؤولية وأمانة واستشعار بواجب المجتمع تجاه وطنه، كما حذرا من التحزبات والجماعات التي تتخذ الدين للسياسة ولا ترى حرمة للوطن ومكانة.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة ومنسوبي المساجد، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية تساهم في تطوير العمل تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
10:29 PM

"العساكر" و"العبداللطيف" يحاضران عن تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي الإسلامية بـ"عسير"

ضمن مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة بحضور عدد من الدعاة ومنسوبي المساجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء مبادرة " الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" واستهدفت المبادرة التي تضمنت مجموعة من المحاضرات لمنسوبي المساجد، من أئمة، ومؤذنين، وخطباء، ومراقبي المساجد، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وضمن فعاليات المبادرة ألقى الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، والشيخ محمد بن علي العبداللطيف ندوة علمية لمنسوبي الإسلامية بعسير تناول التأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، والانتماء والمواطنة واجب شرعي.

أكد المحاضران "العساكر" و"العبداللطيف" على تعزيز الانتماء والمواطنة والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة مسؤولية وأمانة واستشعار بواجب المجتمع تجاه وطنه، كما حذرا من التحزبات والجماعات التي تتخذ الدين للسياسة ولا ترى حرمة للوطن ومكانة.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة ومنسوبي المساجد، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية تساهم في تطوير العمل تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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