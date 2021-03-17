"السبيعي": لائحة مرافق الإيواء ستحقق نقلة نوعية للسياحة

وجّه الشكر لخادم الحرمين وولي عهده الأمين على جهودهما

رفع عبدالله فهاد متعب السبيعي المستثمر في مجال الفنادق والقطاع السياحي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، على الجهود الكبيرة والدعم المقدر الذي يجده قطاع السياحة.

وأشاد "السبيعي" بالتطور اللافت الذي يشهده القطاع برئاسة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، مؤكداً أن لائحة مرافق الإيواء التي صدرت مؤخراً تتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 حول القطاع السياحي.

وشدد "السبيعي" على أن اللائحة الجديدة تتيح للمستثمرين خيارات واسعة تواكب طموحاتهم وأهدافهم، وتوفر مرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب للمنشأة بعد الحصول على الترخيص، وذلك من خلال الطلب الفوري للتنصيف ومنحهم ستة أشهر لإتمام ذلك، مع إمكانية تعديل مُدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى، مما يضمن جودة الخدمة المقدمة.

وأكد "السبيعي" أن تسهيل الإجراءات والحصول على الترخيص والتصنيف من خلال البوابة الالكترونية يختصر كثيراً من الوقت والجهد والإجراءات الروتينية، موضحاً أن التعديلات الجديدة تواكب التجارب العالمية، وستحقق نقلة مميزة في منظومة مرافق الإيواء السياحي بالمملكة العربية السعودية، مما يعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين بيئة السوق ليكون جاذباً للمزيد من المستثمرين، كما أنه يحقق رضا السائح من خلال تقديم أفضل الخدمات.

وأشار "السبيعي" إلى أن إدراج تصنيفات جديدة مثل (فنادق البوتيك والاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها)؛ بمستويات متفاوتة تبدأ بنجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، يقدم للسائح خيارات متعددة، ويسهم في إنعاش التجربة السياحية.