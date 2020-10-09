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طقس الجمعة: يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية

غيوم على طول امتداد المرتفعات الغربية.. ورياح نشطة بأجزاءٍ من شرق المملكة وجنوبها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة، وسماء غائمة جزئياً على طول امتداد المرتفعات الغربية للمملكة كما تكون الرياح نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة وجنوبها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الجمعة: يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة، وسماء غائمة جزئياً على طول امتداد المرتفعات الغربية للمملكة كما تكون الرياح نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة وجنوبها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
12:56 PM

طقس الجمعة: يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية

غيوم على طول امتداد المرتفعات الغربية.. ورياح نشطة بأجزاءٍ من شرق المملكة وجنوبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة، وسماء غائمة جزئياً على طول امتداد المرتفعات الغربية للمملكة كما تكون الرياح نشطة على أجزاءٍ من شرق المملكة وجنوبها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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