النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" ترقم 7 آلاف متن.. وتربط بياناتها مع نادي الإبل

على هامش النسخة "4" من مهرجان الملك عبدالعزيز

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن كشف وترقيم 7075 من الإبل، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإنجاز الربط الإلكتروني لنظام الترقيم مع نادي الإبل، فيما بلغ إجمالي الإبل التي تم ترقيمها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 350 ألف رأس.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم أنَّ فرق العمل الخاص بالوزارة، وبالتعاون مع نادي الإبل نجح في ترقيم 7075 "متنًا من الإبل" على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وربط نظام الترقيم الإلكتروني مع أنظمة نادي الإبل.

وقال: عملية الربط ستسهم في معرفة الإبل المشاركة، والفئات التي شاركت فيها، إضافة إلى توثيق سلالات الإبل، وتسجيل قاعدة بيانات لها، علاوة على أن النادي هو همزة الوصل بين الوزارة وملَّاك الإبل، ونحن نعوِّل عليهم في توعية المشاركين بضرورة تسجيل وترقيم إبلهم لدى الوزارة.

وأضاف: الربط سيسهم في تسهيل الخدمات المقدَّمة لملَّاك الإبل، من خلال منصتَي الوزارة، ونادي الإبل، وذلك لجمع البيانات التي تخص ملَّاك الإبل، وأعداد إبلهم، ومواقع مراح الإبل، وأرقام الشرائح الإلكترونية لهذه الإبل، والتنسيب لسجل سلالاتها وتوثيقها، وتوفير بطاقات الملكية لهذه الإبل.

وأردف "قاسم": عملية الربط ستوفر قاعدة بيانات للنادي وللوزارة، على حدٍّ سواء، تتيح لهما متابعة بيانات المشاركين بالمهرجان، ومعرفة ملكياتهم، وحظر الإبل التي يخالف أصحابها تعليمات المهرجان، من خلال الشرائح الإلكترونية لتسهيل معرفتها مستقبلاً.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والنادي، نحو توعية الملَّاك بأهمية الترقيم الإلكتروني، وتوعيتهم بالأمراض التي قد تُصيب الإبل، والطرق المُثلى لتنميتها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" ترقم 7 آلاف متن.. وتربط بياناتها مع نادي الإبل
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن كشف وترقيم 7075 من الإبل، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإنجاز الربط الإلكتروني لنظام الترقيم مع نادي الإبل، فيما بلغ إجمالي الإبل التي تم ترقيمها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 350 ألف رأس.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم أنَّ فرق العمل الخاص بالوزارة، وبالتعاون مع نادي الإبل نجح في ترقيم 7075 "متنًا من الإبل" على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وربط نظام الترقيم الإلكتروني مع أنظمة نادي الإبل.

وقال: عملية الربط ستسهم في معرفة الإبل المشاركة، والفئات التي شاركت فيها، إضافة إلى توثيق سلالات الإبل، وتسجيل قاعدة بيانات لها، علاوة على أن النادي هو همزة الوصل بين الوزارة وملَّاك الإبل، ونحن نعوِّل عليهم في توعية المشاركين بضرورة تسجيل وترقيم إبلهم لدى الوزارة.

وأضاف: الربط سيسهم في تسهيل الخدمات المقدَّمة لملَّاك الإبل، من خلال منصتَي الوزارة، ونادي الإبل، وذلك لجمع البيانات التي تخص ملَّاك الإبل، وأعداد إبلهم، ومواقع مراح الإبل، وأرقام الشرائح الإلكترونية لهذه الإبل، والتنسيب لسجل سلالاتها وتوثيقها، وتوفير بطاقات الملكية لهذه الإبل.

وأردف "قاسم": عملية الربط ستوفر قاعدة بيانات للنادي وللوزارة، على حدٍّ سواء، تتيح لهما متابعة بيانات المشاركين بالمهرجان، ومعرفة ملكياتهم، وحظر الإبل التي يخالف أصحابها تعليمات المهرجان، من خلال الشرائح الإلكترونية لتسهيل معرفتها مستقبلاً.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والنادي، نحو توعية الملَّاك بأهمية الترقيم الإلكتروني، وتوعيتهم بالأمراض التي قد تُصيب الإبل، والطرق المُثلى لتنميتها.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
05:41 PM

"البيئة" ترقم 7 آلاف متن.. وتربط بياناتها مع نادي الإبل

على هامش النسخة "4" من مهرجان الملك عبدالعزيز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
501

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن كشف وترقيم 7075 من الإبل، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإنجاز الربط الإلكتروني لنظام الترقيم مع نادي الإبل، فيما بلغ إجمالي الإبل التي تم ترقيمها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 350 ألف رأس.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم أنَّ فرق العمل الخاص بالوزارة، وبالتعاون مع نادي الإبل نجح في ترقيم 7075 "متنًا من الإبل" على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وربط نظام الترقيم الإلكتروني مع أنظمة نادي الإبل.

وقال: عملية الربط ستسهم في معرفة الإبل المشاركة، والفئات التي شاركت فيها، إضافة إلى توثيق سلالات الإبل، وتسجيل قاعدة بيانات لها، علاوة على أن النادي هو همزة الوصل بين الوزارة وملَّاك الإبل، ونحن نعوِّل عليهم في توعية المشاركين بضرورة تسجيل وترقيم إبلهم لدى الوزارة.

وأضاف: الربط سيسهم في تسهيل الخدمات المقدَّمة لملَّاك الإبل، من خلال منصتَي الوزارة، ونادي الإبل، وذلك لجمع البيانات التي تخص ملَّاك الإبل، وأعداد إبلهم، ومواقع مراح الإبل، وأرقام الشرائح الإلكترونية لهذه الإبل، والتنسيب لسجل سلالاتها وتوثيقها، وتوفير بطاقات الملكية لهذه الإبل.

وأردف "قاسم": عملية الربط ستوفر قاعدة بيانات للنادي وللوزارة، على حدٍّ سواء، تتيح لهما متابعة بيانات المشاركين بالمهرجان، ومعرفة ملكياتهم، وحظر الإبل التي يخالف أصحابها تعليمات المهرجان، من خلال الشرائح الإلكترونية لتسهيل معرفتها مستقبلاً.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والنادي، نحو توعية الملَّاك بأهمية الترقيم الإلكتروني، وتوعيتهم بالأمراض التي قد تُصيب الإبل، والطرق المُثلى لتنميتها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة