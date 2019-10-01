لمساهماته المجتمعية.. أمير حائل يُكرِّم رجل الأعمال "الفريح"

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، رجل الأعمال فهد إبراهيم الفريح؛ نظير دعمه لجمعية السرطان بالمنطقة، ومشاركاته المجتمعية بعدة قطاعات خدمية بحائل.

وعبّر "الفريح" عن شكره وامتنانه لأمير منطقة حائل على التكريم، وعدّه مُحفزًا له ولغيره للمساهمة في خدمة أبناء الوطن الغالي.